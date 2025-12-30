意外と馬鹿にならない潜水艦の「温水洗浄便座」

日本を訪れる外国人観光客が驚くものの一つに、温水洗浄便座があります。「魔法みたいだ」「未来的で快適だ」という声が聞かれる一方で、「ボタンが多すぎて怖い」など、SNSでも度々話題になります。日本では温水洗浄便座は世界でも突出した普及率を誇り、生活インフラの一部となっています。

【これが潜水艦の「温水洗浄便座」です！】まだまだ真新しい潜水艦のトイレを見る（写真）

この「日本のトイレ文化」は海上自衛隊の潜水艦でも例外ではありません。潜水艦は構造上、使用されるトイレ機器は特殊仕様ですが、そうりゅう型潜水艦「とうりゅう」のトイレにもしっかりと洗浄便座が取り付けられています。新造艦だけでなく、既存艦にも改修で配備が進んでいるそうです。潜水艦にまで洗浄便座を標準化している海軍種組織は、世界広しといえどおそらく日本の海上自衛隊だけでしょう。

ただし、この優れた「快適装備品」にも弱点があります。温水モードが使えないのです。潜水艦内は寒いわけではありませんが、やはり温水で洗浄できるほうが気持ち良いのは言うまでもありません。では、なぜ温水が使えないのでしょう。理由は単純で、艦内の電力容量に制約があるからです。

温水洗浄便座は意外と大きな電力を消費します。暖房便座、温水生成、乾燥機能などを併用すると、瞬間的に最大1200〜1400Wを消費するとされ、一般家庭では年間電気使用量の2〜5％を占めるともいわれています。電力を自艦内で賄わなければならない潜水艦にとっては、バカにできない負荷です。

ディーゼル機関で発電し、バッテリーに蓄電して電動機で動くディーゼル・エレクトリック方式のいわゆる通常型潜水艦では、バッテリー残量に注意を払わなければなりません。潜水艦艦長は行動中、浮上またはシュノーケルでいつ発電できるかを常に考えているそうで、例えるならば現代人がスマホのバッテリー残量で行動が影響されるのに近いといえます。

最新の「とうりゅう」などはリチウムイオンバッテリーを採用し、従来よりも大幅に潜航持続時間が延び、各種電子機器も刷新されました。しかし、デジタル装備が増えれば電力消費も増えます。艦内の電力配分は厳密に管理され、乗員の快適性よりも任務上の機能が優先されても致し方ありません。

そのため、洗浄便座の温水モードは封印されているというわけです。些細な話に聞こえるかもしれませんが、「通常型潜水艦の限界は『電力』に象徴される」というのがポイントです。

この電力制約がほぼ解消されるのが、原子力潜水艦（原潜）です。原子炉による強大な発電能力は、単純に航続距離や水中速力を伸ばすだけでなく、艦内の電力設計そのものを劇的に変えます。生活区画の電力にも余裕が生まれ、洗浄便座の温水モードも実質使い放題です。これにより、乗員の艦内生活は大きく変わることが予想されます。日本が原潜を持つべきかどうかという議論は主に戦略面、外交面で語られがちですが、実は「ミクロ視点」でも違いがはっきりしているのです。

肝心なのはやはり「人」 原潜議論で見過ごしてはならない論点とは

ミクロな乗員視点で原潜のメリットを挙げると、行動時間と範囲が飛躍的に広がることで任務への意識が高まること、艦内生活環境の改善、原潜を動かすという技術者としての自己充実感、さらにはキャリアや待遇面での実利などがあるでしょう。



原子力機関を扱うには高度な専門教育が必要だ。アメリカ海軍の原子力学校（NPS）のカリキュラムは米軍で最も過酷なものの一つとされる（画像：アメリカ海軍）



一方、デメリットも無視できません。原潜自体は無補給連続潜航が可能ですが、乗員のストレス耐性には限界があり、世界の原潜保有国では、連続潜航期間は約2か月が一つの目安とされています。艦が大型化し乗員数が増えれば、少数精鋭ゆえの強いチームワークが希薄になる懸念もあります。教育と訓練の質・量は格段に増加し、原子炉を扱う精神的負担も重いものとなります。

日本の原潜保有論では、建造費や維持費が莫大であることや、国内の根強い核アレルギーの存在がしばしば議論を止めてしまいます。しかしミクロ視点で見れば、本質はもっと足下にあります。「その艦を動かす人をどう確保し、どう守るか」、ここを抜きにした議論は成立しません。

現在でも、自衛隊は深刻な人手不足に悩まされています。潜水艦乗員になるには適正もあり、志願者が単純に増えればよいというわけでもありません。まして福島第一原発事故以来、日本では人材の原子力離れも指摘されている状態です。原潜の運用には、原子力と潜水艦双方の高度な専門性を有する人材が不可欠であり、その育成には長い時間がかかります。

日本が原潜を保有する方向に動けば、海洋国家として戦略的選択肢が広がることは間違いありません。しかし、温水モードの快適さが手に入る一方で、日本全体が本当に「気持ちよく」なるかは別問題です。潜水艦の洗浄便座という極めてミクロな話ではありますが、原潜という巨大な戦略アセットを動かすのは、乗員の日常の積み重ねにほかなりません。

厳しい安全保障環境のなか、原潜保有の議論自体は必要でしょう。しかし、温水モードのスイッチを押すよりもはるかに重い「原潜保有」という選択肢を、日本が押すべき時期はまだ来ていないのではないでしょうか。