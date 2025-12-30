ロックが認知されて2025年は70周年、ビートルズとローリング・ストーンズに見る「逆進化」の強さ

国内外のアーティスト2000人以上にインタビューした音楽評論家の岩田由記夫さんが、年末に振り返りたくなるような音楽を紹介します。今回、主に取り上げるのは、ザ・ビートルズと、ザ・ローリング・ストーンズ。1960年代から世界で聴き続けられている2大ロックバンドのアルバムに触れながら、音楽の現状と未来を俯瞰します。

マダガスカル島の「逆進化」

マダカスカル島の野生トマトの中に「逆進化」した品種があるということを最近のニュースで知った。いわゆる、先祖返りというべきか。古代の品種に備わっていた毒性化合物が含まれているのだという。虫除けではないかなどの考察が、その記事には載っていた。

私たちは何となくすべての生物が進化していると思い込んでいるが、環境に合わせて、より未来へ対応すべく、逆進化することもあるのだとこのニュースは教えてくれた。逆進化は退化ではない。未来を見据えた現状からの進化なのだ。過去の中に未来があることも多々あるのだ。

ルーツを知っている者の強み

「逆進化」という言葉から連想したのだが、現代の音楽の世界にも、過去を知って、過去のスタイルを取り入れ、現状を変えることで、結果的に進化を果たすという状況はあるのではないだろうか。この「逆進化」を知ったアーティストだけが歴史に名を残せるとさえ私は思う。ルーツを知っている者、ルーツを取り入れた者だけが“偉大”という形容を獲得できると考えるからだ。

そんなことを頭の中に浮かべていると、現在、人気を得ている若いミュージシャンたちが、50、60年後に“偉大” と形容されることはまず無いのではないかとも思えてしまう。多くの若いミュージシャンたちは、マーケティングのような現在を観ただけで曖昧に音楽を制作しているように思えてならない。

「ロック・ アラウンド・ザ・クロック」全米No.1から70年

音楽史上に於いて2025年はロックン・ロール〜ロックが世間に認知されて70周年となる。アメリカのロックバンド「ビル・ヘイリーと彼のコメッツ」が「ロック・ アラウンド・ザ・クロック」をリリースし、1955年に全米No.1ヒットとなってから70周年にあたるからだ。

そういった過去が進化〜変化かも知れないが〜して、現在の音楽がある。そういったことを知って自己の音楽の中に過去を埋め込んで 「逆進化」させている日本の若いミュージシャンは、皆無と言わないまで日本のも非常に少ないと思う。

これは一例だが、アメリカで大人気のシンガー・ソングライター、ビヨンセはカントリーを主題にして新作アルバム制作した。世界中で若年層にはあまり人気のないカントリーを「逆進化」させて、大ヒットにつなげた。これが音楽の奥行きのひとつと言 える。

ビートルズとストーンズ、進化と逆進化

ロックン・ロール70周年。この間に数多くのアーティストが出現した。その中でたとえ 音楽をまったく知らなくてもその名を知っているというアーティストは存在する。その代表格がザ・ビートルズとザ・ローリング・ストーンズだろう。

この2大バンドの共通点は自身の音楽の中に過去を埋め込んで未来へつなげたことだ。 ザ・ビートルズは初期のアルバムでも分かるように1950年代のポップス、ソウルなどをカヴァーしてオリジナルでスタイルを形成して 行った。ザ・ローリング・ストーンズもデビューアルバムではオリジナル1曲を除いてすべて古いR&Bやブルーズをカヴァーした。

そういった過去への逆進化を出発点にした からこそ、彼らの音楽は曖昧でない普遍性を得たのだ。結成から60年以上たった今でも彼らの音楽の人気が高いのは、音楽の中に「進化」 と「逆進化」を混在させているからなのだ。

ブラック・アンド・ブルー

英国紳士だったジョージ・マーティン

ザ・ビートルズというと思い出すのはプロデューサーのジョージ・マーティンに2度インタビューできたことだ。ザ・ビートルズの映像などでもいつもジョージ・マーティンはきちんと背広を着ているのが目立つが、実際の彼もダーク・グレーのスーツ姿だった。そして初めてのインタビューの冒頭で“上着を脱いでワイシャツ姿になっていいか”と、許しを求めてきた。イギリスの上流階級ではワイシャツは下着と同類なのだが、この日本で年下の私にわざわざそんな許可を求める彼はとてつもない英国紳士だと思えた。

彼とはザ・ビートルズに関していろいろ教えて頂いたが、私がいつも思い出すのはこの初めてのインタビューでの出来事だ。

初来日の時に見たリハーサルの驚き

私はザ・ローリング・ストーンズのメンバーを一度だけ間近に見たことがある。それは1990（平成２）年の初来日の時に招待されたリハーサルの時だった。彼らのリハーサルは驚くほど短く、1曲が簡単に終わってしまう。流石に長いキャリアを積むだけあって音合わせ程度でリハーサルは充分なのだろうと思った。

そのごく短いリハーサルの後、ミック・ジャガーはすぐにはけてしまったがキース・リチャーズとチャーリー・ワッツはまだステージに残っていた。興奮していた私はステージに歩み寄り、キースとチャーリーに握手をしてもらった。サインをねだる間もないあっという間の出来事だった。

ビートルズのアンソロジーの音の良さに驚く

2025年、ザ・ビートルズの歴史が知れる『 アンソロジー・コレクション』が発売された これまで出ていた『アンソロジー1〜3」に 新たに“4”を加えたボックス・セットだ。 “4”には未発表テイクが数多く収められている。

ややマニアックかも知れないがオーディオ 評論家でもある私を驚かせたのは音の鮮度だ。

まるで彼らがそこに居るようなハッとさせる 良音で同梱の『アンソロジー 1〜3」も1998 年発売時に比べて良音化していて、エンジニアリングに於けるテクノロジーの変化に驚かされた。

ビートルズの『アンソロジー・コレクション』

録音は最良の『ブラック・アンド・ブルー』50周年記念リマスター

ザ・ローリング・ストーンズも毎年のよう に周年記念盤がリリースされているが、2025 年は個人的に隠れた名盤と思う1975年の『ブラック・アンド・ブルー』の50周年記念リマスターLPとCDが発売された。

ブラック・アンド・ブルー

2代目ギタリスト、ミック・テイラーと、3代目ギタリスト、ロン・ウッドの交替期に当 たるアルバムだったが、録音の質は彼らのアルバムの中で最良と私は思っている。

ザ・ビートルズとザ・ローリング・ストー ンズの新たな2組。そこには音楽の進化と逆進化の結晶を聴くことができた。

岩田由記夫

1950年、東京生まれ。音楽評論家、オーディオライター、プロデューサー。70年代半ばから講談社の雑誌などで活躍。長く、オーディオ・音楽誌を中心に執筆活動を続け、取材した国内外のアーティストは2000人以上。マドンナ、スティング、キース・リチャーズ、リンゴ・スター、ロバート・プラント、大滝詠一、忌野清志郎、桑田佳祐、山下達郎、竹内まりや、細野晴臣……と、音楽史に名を刻む多くのレジェンドたちと会ってきた。FMラジオの構成や選曲も手掛け、パーソナリティーも担当。プロデューサーとして携わったレコードやCDも数多い。著書に『ぼくが出会った素晴らしきミュージシャンたち』など。 電子書籍『ROCK絶対名曲秘話』を刊行中。東京・大岡山のライブハウス「Goodstock Tokyo（グッドストックトーキョー）」で、貴重なアナログ・レコードをLINN（リン）の約400万円のプレーヤーなどハイエンドのオーディオシステムで聴く『レコードの達人』を偶数月に開催中。近著は『岩田由記夫のRock & Pop オーディオ入門 音楽とオーディオの新発見（ONTOMO MOOK）』（音楽之友社・1980円）。

【画像】ストーンズとビートルズのアルバム（3枚）