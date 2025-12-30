「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

度肝を抜かれるほど「仕事しなくなる人」

40代に差しかかると、部下も増え、仕事もある程度任せられるようになります。

しかし、その一方で「最近あの人、まったく働かなくなったな…」と周囲から思われてしまう残念な人も一定数います。

では、なぜ40代で急激に「仕事をしなくなる人」が生まれるのでしょうか。

特徴1：自分が動くよりも「仕切ること」に執着し始める

年次が上がると、プレイヤーとしての成果よりも、チームを率いる役割が求められます。

しかし、勘違いした人ほど、「仕切っていれば仕事をしている」と思い込んでしまうのです。

たとえば、やたらと会議を増やし、自分の指示がないと部下が動けないような仕組みにしてしまうケース。

自分は何も生産せず、会議と指示出しだけで仕事した気になっている。

これはまさに、「動かない40代」の典型です。

特徴2：「わかったふり」でもう学ばなくなる

40代にもなると、「今さら学ぶのはカッコ悪い」と感じてしまう人が出てきます。

新しいシステムや考え方に触れても、興味を示さず、「いや、自分は現場をわかってるから」と逃げる。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

上司が「やり方を教えてもらっていない」と口にするのは、実は学習意欲がないという意思表示です。

――『リーダーの仮面』より

まさにこれと同じように、自ら学ぶ意欲を失い、過去の成功体験だけで乗り切ろうとする人ほど、どんどん動かなくなります。

特徴3：「戦わないことで自分を守る」ようになる

40代で動かなくなる人に共通しているのは、「衝突を避けたい」「責任を取りたくない」という気持ちが前面に出てくることです。

これは経験を積む中で「痛い目に遭いたくない」という防衛本能からくる行動ですが、結果として、自分のテリトリーに閉じこもり、リスクを取らず、言われたことだけをこなすようになってしまいます。

挑戦しなくなった人は、組織の中で急激に存在感を失っていくのです。

「実行しない中間管理職」が足かせになる

40代は、本来もっとも「動いて、組織を変える」立場にある年代です。

しかし、行動せず、学ばず、守りに入ることで、チームの足を引っ張る存在になってしまう。

リーダーに求められるのは、「現場で実行する姿勢」そのもの。

どれだけ役職がついても、それを失えば、ただの「動かないおじさん」になってしまいます。

だからこそ、リーダーは仮面をかぶりましょう。

立場にふさわしい行動を取る。それこそが、40代以降のキャリアを決める最大のポイントなのです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。