何でも論破してくる人が「この世に『運』なんて無いですよね？」と言ってきたら言い返したい名言とは？
そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「運なんて存在しない」と言う人
「運なんて存在しない」
「成功は全部実力だ」
そう言う人ほど、実は「人生の見え方」が狭くなっています。
なぜなら、運とは「偶然」ではなく、「人とのつながりの中から生まれるもの」だからです。
チャンスとは、天から降ってくるのではなく、人との関係の中から生まれる。
そしてその関係を動かすのは、「魅力」と「情熱」です。
つまり、運は「実力」の対立概念ではなく、実力を加速させる引き金なのです。
「運が生まれる瞬間」とは？
『世界の果てのカフェ』という物語の中で、こんな対話が出てきます。
「とても気持ちがいい。彼らの情熱と熱意に、つい引き込まれてしまう。助けてあげたい、という気持ちになるよ」
――『世界の果てのカフェ』（第22章）より
これは、運の本質をついたシーンです。
「存在理由を満たそうと生きる人」には、自然と味方が現れる。
決して偶然ではなく、「情熱」に惹かれる人間心理という必然です。
続いて、この言葉が語られます。
「そう、そんな感じ。とても正しい道を歩んでいるように見えるから、助けてあげたくなる」
――『世界の果てのカフェ』（第22章）より
つまり、運とは、人に「助けたい」と思わせる力なのです。
運をつくるのは「情熱」
運の良し悪しは、偶然の多寡ではなく、「人を惹きつける生き方をしているかどうか」で決まります。
・情熱を持っているか
・自分の存在理由を語れるか
・一貫した行動をとれているか
この3つで、運の流れは大きく変わります。
人は、「真剣に生きる人」に出会うと、自然に手を差し伸べたくなる。
その行為の連鎖が、運の正体であり、「社会の中に存在する見えないインフラ」でもあるのです。
運は「偶然」ではなく「信頼の総量」
「運なんて存在しない」と言う人は、運を「奇跡」や「ラッキー」のように捉えているだけ。
しかし、本当の運とは、情熱・信頼・行動の先に生まれる、「人の応援」の連鎖なのです。
運は天から降ってくるものではなく、他者が差し出してくれる手の数。
その手は、自分の存在理由を信じて歩き始めた人にだけ現れます。
