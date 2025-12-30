何でも論破してくる人が「この世に『運』なんて無いですよね？」と言ってきたら言い返したい名言とは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「運なんて存在しない」と言う人

「運なんて存在しない」

「成功は全部実力だ」

そう言う人ほど、実は「人生の見え方」が狭くなっています。

なぜなら、運とは「偶然」ではなく、「人とのつながりの中から生まれるもの」だからです。

チャンスとは、天から降ってくるのではなく、人との関係の中から生まれる。

そしてその関係を動かすのは、「魅力」と「情熱」です。

つまり、運は「実力」の対立概念ではなく、実力を加速させる引き金なのです。

「運が生まれる瞬間」とは？

『世界の果てのカフェ』という物語の中で、こんな対話が出てきます。

「ジョン、自分の存在理由を満たそうと行動している人たちのことを思い浮かべてみて。彼らと交流するとどんな気分になる？」

「とても気持ちがいい。彼らの情熱と熱意に、つい引き込まれてしまう。助けてあげたい、という気持ちになるよ」

――『世界の果てのカフェ』（第22章）より

これは、運の本質をついたシーンです。

「存在理由を満たそうと生きる人」には、自然と味方が現れる。

決して偶然ではなく、「情熱」に惹かれる人間心理という必然です。

続いて、この言葉が語られます。

「正しい道を歩んでいるから？」

「そう、そんな感じ。とても正しい道を歩んでいるように見えるから、助けてあげたくなる」

――『世界の果てのカフェ』（第22章）より

つまり、運とは、人に「助けたい」と思わせる力なのです。

運をつくるのは「情熱」

運の良し悪しは、偶然の多寡ではなく、「人を惹きつける生き方をしているかどうか」で決まります。

・情熱を持っているか

・自分の存在理由を語れるか

・一貫した行動をとれているか

この3つで、運の流れは大きく変わります。

人は、「真剣に生きる人」に出会うと、自然に手を差し伸べたくなる。

その行為の連鎖が、運の正体であり、「社会の中に存在する見えないインフラ」でもあるのです。

運は「偶然」ではなく「信頼の総量」

「運なんて存在しない」と言う人は、運を「奇跡」や「ラッキー」のように捉えているだけ。

しかし、本当の運とは、情熱・信頼・行動の先に生まれる、「人の応援」の連鎖なのです。

運は天から降ってくるものではなく、他者が差し出してくれる手の数。

その手は、自分の存在理由を信じて歩き始めた人にだけ現れます。

