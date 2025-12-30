¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡ÛµÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÍøÉÜÄ®¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷15262¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãµÜ¾ë¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à2021¡Á2025Ç¯¤ÎÎßÀÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È»÷¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ï·¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤ë³¹¤ÎÀßÈ÷¤Î½¼¼Â¡×¡ÖÂç¤¤ÊÅÔ»Ô¤â¶á¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤âÂ¿¤¯Çã¤¤Êª¤¬ÊØÍø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö¶á½ê¤ÎÊý¡¹¤â¿ÆÀÚ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬È¾·Â1¥¥í¶áÊÕ¤ËÁ´¤Æ¤¢¤ë¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ç»Ò°é¤Æ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤À¤¬¡¢¶áÎÙ¤ËÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È»ÜÀß¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§µÜ¾ë·´ÍøÉÜÄ®¡¿É¾ÅÀ61.9¡¿ÊÐº¹ÃÍ65.1µÜ¾ë·´ÍøÉÜÄ®¤Ï¡¢JR±Ø3¤Ä¤È¹âÂ®IC4¤Ä¤òÍ¤·¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤¬Â·¤¤¡¢ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÉÙÃ«»Ô¡¿É¾ÅÀ66.2¡¿ÊÐº¹ÃÍ73.8ÉÙÃ«»Ô¤ÏÀçÂæ»Ô¤ÎËÌÎÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê½»´Ä¶¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£»ÔÀ©»Ü¹Ô°ÊÍè¡¢¹çÊ»¤ò¤»¤º¤ËÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤â¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£
½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö¶á½ê¤ÎÊý¡¹¤â¿ÆÀÚ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬È¾·Â1¥¥í¶áÊÕ¤ËÁ´¤Æ¤¢¤ë¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ç»Ò°é¤Æ¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤À¤¬¡¢¶áÎÙ¤ËÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È»ÜÀß¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)