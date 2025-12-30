タレントの板野友美さんは12月28日、自身のInstagramを更新。ブラックコーデを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの板野友美さんは12月28日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群のブラックコーデを公開しました。

【写真】板野友美の美しいブラックコーデ

「ベロア上品で似合ってますね！」

板野さんは「冬はベロア素材好きだな。ちょっと上品にみえる感じ　このスカートもボリュームあって等身バランス取れてすき」とつづり、2枚の写真を載せています。室内で鏡越しに撮影したブラックコーデです。

ブラックのロングスカートやサングラスなど、黒で統一し、さらに“等身バランス”が取れたコーディネートが目を引きます。ショットです。また2枚目では、愛犬が写り込んでいます。

コメントでは「黒似合ってますねともちん素敵」「ともちん、かっこいい」「ベロア上品で似合ってますね！」「めちゃカッコイイオトナな女性」「さりげなくクーちゃんかな、良いポジションにいるね」「マジでヤバすぎるくらい世界一超かっけー」「いつも通り美しい」「かっこよすぎる…」と、絶賛の声が集まりました。

「どんなクリスマスを過ごした？」

26日には「どんなクリスマスを過ごした？」とつづり、クリスマスの思い出を投稿した板野さん。子どもや前田敦子さんと一緒に撮影したショットなどを載せています。気になった人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)