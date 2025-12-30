「かっこよすぎる…」板野友美、“等身バランス”取れた黒コーデに「マジでヤバすぎるくらい世界一超かっけー」
タレントの板野友美さんは12月28日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群のブラックコーデを公開しました。
【写真】板野友美の美しいブラックコーデ
ブラックのロングスカートやサングラスなど、黒で統一し、さらに“等身バランス”が取れたコーディネートが目を引きます。ショットです。また2枚目では、愛犬が写り込んでいます。
コメントでは「黒似合ってますねともちん素敵」「ともちん、かっこいい」「ベロア上品で似合ってますね！」「めちゃカッコイイオトナな女性」「さりげなくクーちゃんかな、良いポジションにいるね」「マジでヤバすぎるくらい世界一超かっけー」「いつも通り美しい」「かっこよすぎる…」と、絶賛の声が集まりました。
【写真】板野友美の美しいブラックコーデ
「ベロア上品で似合ってますね！」板野さんは「冬はベロア素材好きだな。ちょっと上品にみえる感じ このスカートもボリュームあって等身バランス取れてすき」とつづり、2枚の写真を載せています。室内で鏡越しに撮影したブラックコーデです。
ブラックのロングスカートやサングラスなど、黒で統一し、さらに“等身バランス”が取れたコーディネートが目を引きます。ショットです。また2枚目では、愛犬が写り込んでいます。