¡Ö¼¯»ùÅç¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ø¤Ò¤é¤á¤¡Ù¤Ã¤ÆÊ´Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¢«¥ä¥Ð¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡Ì¡²è²½¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë2Ëü¿Í´Ø¿´
Ææ¤ÎÊ´¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡½¡½¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤Ò¤é¤á¤¤Ã¤ÆÊ´¡¢Çã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡×¡¡2Ëü¿Í¤¬¶½Ì£¼æ¤«¤ì¤¿¤½¤ÎÀµÂÎ
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¼Ô¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤ÎÌÀÀÐ¤³¤ä¡Ê¡÷illkoya¡Ë¤µ¤ó¡£2025Ç¯11·î5Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢ÌÀÀÐ¤³¤ä¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿Í¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¼¯»ùÅç¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ò¤é¤á¤¤Ã¤ÆÊ´Çã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ê´¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¡¢»È¤Ã¤¿¤é¤Ò¤é¤á¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Âç¾æÉ×¤Ê¤ä¤Ä......¡©
¤Ê¤ó¤À¤«²ø¤·¤²¤Ê¶Á¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡ÖÈÈºá¤ÎÏÃ¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¹á¿ÉÎÁ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¹á¿ÉÎÁ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«......¡©
¥³¥ì¤Ç¤È¤³¤í¤Æ¤ó50ÇÕ¤Ï¤¤¤±¤ë¤é¤·¤¤
¤Ä¤Å¤¯¥³¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤«¤ó¡¢¥¿¥«¥Î¥Ä¥á¡¢¥´¥Þ¤¬¸¶ÎÁ¤Î¹á¿ÉÎÁ¡ª¡×
¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤Û¤É¤è¤¤¿É¤µ¡ª¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Î¤´ÅöÃÏ¹á¿ÉÎÁ¤é¤·¤¤¡£
ÌÀÀÐ¤³¤ä¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Å¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¥³¥ì¤Ç¤È¤³¤í¤Æ¤ó50ÇÕ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è...¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿ÌÀÀÐ¤³¤ä¤µ¤ó¤â......Âç¥Ï¥Þ¤ê¡ª¡¡¡Öº£Á´¤Æ¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¡£
6Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬ËÜ¿Í¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í
¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥ß¥«¥ó¤Î¹á¤ê¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¸ÕËã¤Î¹á¤ê¤¬¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¯¤·¿É¤µ¤¬¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¼·Ì£¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤â¡ª
²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤Ã¤Æ¹á¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
ÌÀÀÐ¤³¤ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆæ¤Î¤´ÅöÃÏÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¾Ò²ð¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢X¾å¤Ç2Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê12·î26ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û¤¨¡¼¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö±ö·ÏÌÍ¤Ë¤¢¤¤¤½¤¦¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¢ö¡×
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿............¡×