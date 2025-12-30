北海道出身の広島・滝田一希投手（２４）が２９日、広島で“道産子フィーバー”を巻き起こすことを誓った。今秋ドラフトでは１位の平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝ら、北海道にゆかりのある３選手が加入。来年１月の入寮後にルーキーたちと食事会を開催する意欲も示すなど、同じく道産子の持丸、斉藤優とともに若い力でチームを押し上げていく。

若い道産子軍団がカープに新風を吹き込む。来季３年目を迎える滝田は、北海道にゆかりのあるルーキー３選手の加入を大歓迎。「楽しみです。これで（北海道出身選手が）６人になりますから」と笑顔で合流を待ちわびた。

今秋のドラフトで“仲間”が増えた。ドラフト１位・平川、同４位・工藤（北海学園大）の北海道出身コンビに加え、同５位・赤木（仏教大）も出身は大阪だが生まれは北海道。斉藤優、持丸と合わせて道産子が計６人となった。

来年１月中にはルーキーも含めた“北海道会”の開催をひそかに計画中。左腕自身は今オフに退寮し、１人暮らしを始めたものの、「僕でよければ何でも答えますし、安心してカープに入ってきてほしい」と最大限のサポートを約束。「６人全員、１軍で活躍できたら最高です」と青写真を描いた。

大卒３年目となる来季へ、自身の準備も着々と進めている。１１月の秋季キャンプでは腰痛のため途中離脱となったが、すでに患部は完治。現在は床田からの助言を参考に、「リリースの少し前に指先に力を込めるイメージ」でフォーム修正を行っており、「リリースが安定するようになった」と手応えを感じている。

「まずは１年間、１軍に帯同できるように、２月からアピールしていきます」と滝田。若鯉の大ブレイクから“道産子フィーバー”を巻き起こす。