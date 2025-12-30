Ž¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤ÎÉéÃ´¤Ï¸«Æ¨¤·¤ä¤¹¤¤Ž£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¸Í·ú¤Æ¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡Ä"ÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·"¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë·èÄêÂÇ
¢£¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óvs.¸Í·ú¤Æ¡×¤Î·ëÏÀ¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤
»ý¤Á²Èvs.ÄÂÂßÏÀÁè¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¸Í·ú¤Æ¤«¤Ë¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÔ¿´¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¤¹¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶èÊ¬½êÍ¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¸Í·ú¤Æ¤ò¿ä¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÍ¥Îô¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ý¤Á²È¤«ÄÂÂß¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çã¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é»ý¤Á²È¤Î¤Û¤¦¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤Î°ì¤Ä¤Î·ëÏÀ¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¸Í·ú¤Æ¤«¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÈÆÍÑÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¡£
¡ ¤½¤â¤½¤â¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¡£¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¤âÃæ±û¶è¤Ç¤â¹Á¶è¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Ë¶á¤¯¡¢¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÀîÄ®¤äÅì¿À³ÚÄ®¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë5¡Á6³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸Í·ú¤Æ¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£
¢ µÕ¤Ë²ÈÂ²¤Ç½»¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅª¹¤¤¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±ÄÂÂßÊª·ï¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸Í·ú¤Æ¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈæ³Ó¤Ï»ý¤Á²È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÂÂß¤Ç¤ÏÈæ³Ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£
£ »ý¤Á²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¸Í·ú¤Æ¤âÎ¾Êý¤¬Áª¤Ù¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»ý¤Á²ÈvsÄÂÂß¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÊë¤é¤·Êý¤Ë¤è¤ë¹¥¤ß¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢Í¥Îô¤è¤ê¤â¹¥¤·ù¤¤¤Ë¤è¤ëÌÌ¤¬¶¯¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¸Í·ú¤Æ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ç¤Ê°ã¤¤¤ò½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£·úÊª¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ë½»¤ß¿´ÃÏ¤Î°ã¤¤
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¶¦Æ±½»Âð¤À¤«¤é¶¦Í¤ÎÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¡£¸Í·ú¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹·úÊª¤À¤«¤éÀìÍÉô¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë½»¤ß¿´ÃÏ¤Ï¿ïÊ¬°ã¤¦¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å²¼º¸±¦¤Ë¶èÊ¬½êÍ¤ÎÂ¾¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÃÇÇ®¸ú²Ì¤òÀ¸¤ßÃÈ¤«¤¤¡Ê³ÑÉô²°¤ä1³¬¡¢ºÇ¾å³¬¤â¤¢¤ë¤¬¸Í·ú¤Æ¤è¤ê¤âÃÈ¤«¤¤¡Ë¡£°ìÊý¡¢¸Í·ú¤Æ¤ÏÃÇÇ®ÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â´¨¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ê¸Å¤¤¸Í·ú¤Æ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é´¨¤¤¡Ë¡£
¸Í·ú¤Æ¤Ï¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¥Ã¥·¤â¥É¥¢¤â³°ÊÉ¤âÁ´¤Æ½êÍ¼Ô¤Î°Õ»×¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ï¼«Í³¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Áë¡¦¥É¥¢¤Ï¶¦ÍÑÉô¤Ê¤Î¤ÇÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï2½Å¥µ¥Ã¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¢£±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡¢¶¦ÍÑÉô¡¢¥´¥ß½Ð¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¡Ä
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÍÑÅÓÃÏ°è¤ÎÀ©¸ÂÅù¤â¤¢¤êÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï±Ø¶á¤¯¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ø¤«¤é¤ä¤äµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£
¸Í·ú¤Æ¤Ï¸¼´Ø¤ò½Ð¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ³°¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹½Â¤¾å¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾åÁØ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÉßÃÏ¤Î³°¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
°ìÉô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÍèµÒÍÑÃó¼Ö¾ì¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ë¡¼¥à¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¤¢¤ë¥í¥Ó¡¼¤Ê¤É¶¦ÍÑÉô¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¦ÍÑÉô¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸Í·ú¤Æ¤Ë¤Ï¶¦ÍÀßÈ÷¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï»È¤¦ÉÑÅÙ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¶¦ÍÑÉô¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡£
24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï¥´¥ß½Ð¤·¤ÎÍËÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¸Í·ú¤Æ¤Ï¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ê¶¦Æ±¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ÎÁÝ½üÅöÈÖ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥´¥ßÃÖ¾ì¤Î´ÉÍýÈñÍÑÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹½Â¤¾å¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÍøÍÑ¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÄê¤Îµ¬Â§¤¬¤¢¤êÂç·¿¸¤¤Ï¤Û¤Ü»ô¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ê¤é»ô¤¨¤ë¡£
¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÄ¯Ë¾¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¸Í·ú¤Æ¤À¤ÈÄ¯Ë¾¤äÆüÅö¤¿¤ê¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¸Í·ú¤Æ¤Ï¤½¤ÎÎ©ÃÏ¤È·úÊª¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¿Í¤ÎÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£ÎÙ¶á½ê¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤À¤¤¤Ö°ã¤¦
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±¤¸·úÊª¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î½»Ì±¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·úÊª¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¸Í·ú¤Æ¤È¤ÏÎÙ¶á½ê¤È¤Î´Ø·¸À¤â¿ïÊ¬°ã¤¦¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¤¢¤êÍý»ö¤¬ÎØÈÖÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á´ØÍ¿¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ë´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥´¥ßÅöÈÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ä®Æâ²ñ¤ÏºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÇ¤°Õ²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÎÙ¶á½ê¤Î¿Í¤È¤Ï²ñ¼á¤¹¤ëÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÎÙ¤È¤ÎÊªÍýÅªµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡Ê¸¼´Ø¤¬2¡Á3m¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ë¡¢³°½Ð¤Î¤È¤¤Ê¤É¤Ë´é¤ò²ñ¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¸Í·ú¤Æ¤Ï·úÊª¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎÙ¶á½ê¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë²»¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î¹½Â¤¾å¡¢¾å²¼º¸±¦¤ÎÂ¾¤ÎÉô²°¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼×²»ºàÅù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤·¤ä¤¹¤µ¤â°ã¤¦
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ¸³è¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤½»Ì±¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤ÏÎÙ¶á½ê¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤½»Ì±¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¼´ØÁ°¤äÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤¬°ìÄê¤ÎÉéÃ´¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬ÁÝ½ü¤¹¤ë¤¿¤á½»Ì±ÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÁê±þ¤Î´ÉÍýÈñÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡£
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î½»Ì±¤¬¿·¤·¤¯°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Æþµï¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î´·½¬¤Ê¤É¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Î¿·ÃÛ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¿ô¸Í¤ÎÊ¬¾ù¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÏÁ´¤Æ¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¶áÎÙ¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥³¥ß¥å¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¶áÎÙ¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸Í·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤â¸Ä¡¹¿Í¤ÎÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤«¤é¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤
²È¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¤ÏÊª·ï¤Î²Á³Ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¢Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÉéÃ´¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£¸Í·ú¤Æ¤Ç¤â½¤Á¶ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â³ä°Â¤Ç¡¢¤ä¤ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÝ¼éÈñ¡¢½¤Á¶Èñ¤¬°Õ³°¤ÈÂç¤¤¯¡¢Âçµ¬ÌÏ°ì³ç½¤Á¶¤âºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ë¡£
¥¯¥ë¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤ÈÃó¼Ö¾ìÂå¤¬Ëè·î¤«¤«¤ë¤¬¡ÊÃó¼Ö¾ì½êÍ¸¢¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÃó¼Ö¾ìÂå¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£É×ÉØ¤À¤±¤Î»þ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È°Õ³°¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
ÃÏÊý¤ä¹Ù³°¤Ç2Âæ¥¯¥ë¥Þ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ìÉéÃ´¤Îº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¸Í·ú¤Æ¤Î´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤Îº¹³Û¤¬·î5Ëü¤À¤È¤¹¤ë¡£·î¤¢¤¿¤ê¤Î»ÙÊ§³Û¤«¤é·×»»¤¹¤ë¤È¡¢35Ç¯¥í¡¼¥ó¡¦¶âÍø1.25¡ó¤Î¾ì¹ç¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì³Û¤Ç¤ÏÌó1700Ëü±ß¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤Ê¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â1700Ëü±ß¹â¤¤¸Í·ú¤Æ¤òÇã¤Ã¤Æ¤âËè·î¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹¤µ¤À¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¸Í·ú¤Æ¤è¤ê¤âÇ¯´Ö¿ôËü±ß¤«¤é10Ëü±ßÄøÅÙ°Â¤¤¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥´¥ß½Ð¤·¤äÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸¼´Ø¤Î¥«¥®¤ò¤«¤±¤ì¤Ð½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµ¤³Ú¤µ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬´ÉÍýÈñ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý¤Ç¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë
¶áÇ¯¤ÎÅÔ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¡£
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢24ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç2024Ç¯¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤¬Ç¯¼ý¤Î10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¤¬17ÇÜ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬14.04ÇÜ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¸©¤¬12.51ÇÜ¡¢ÀéÍÕ¸©¤¬10.70ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê»Ø¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢2020Ç¯8·î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5Ç¯¸å¤Î2025Ç¯8·î¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬1.42ÇÜ¡Ê152.9¢ª218.6¡Ë¡¢¸Í·ú¤Æ¤¬1.17ÇÜ¡Ê101.4¢ª118.5¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÆ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬1.47ÇÜ¡Ê145.6¢ª213.6¡Ë¡¢¸Í·ú¤Æ¤¬1.23ÇÜ¡Ê98.9¢ª122.4¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢SUUMO¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤¬¡¢ÃÏÊý¤ä¹Ù³°¤Ç¤Ï¡¢200¡Á300Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÃæ¸Å¸Í·ú¤Æ¤¬Â¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¿ôÉ´Ëü±ßÊ§¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¤É¤³¤Þ¤Ç»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤«
Ì¤Íè¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹âÆ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Çã¤¨¤ëÁØ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¸Í·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬Æþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç´Þ¤ß±×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÍø±×¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Çã¤¤´¹¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÇã¤¤´¹¤¨ÂÐ¾Ý¤ÎÊª·ï²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÇäµÑ±×¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¶¹¤¤Êª·ï¤Ë¤¹¤ë¤«Êª·ï²Á³Ê¤Î°Â¤¤ÃÏ°è¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÀ¸¤Î°ú¤Ã±Û¤·²ó¿ô¤¬Ê¿¶Ñ3.24²ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú¤Æ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸½¼Â¤ÎÍø±×¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤³¤ì¤ÏµÕ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢½»Âð²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²¼ÍîÊ¬¤Î¸½¶â¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶èÊ¬½êÍ¤Ç¤¢¤ê·úÂØ¤¨¤Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î5Ê¬¤Î4°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾Íè¤ÏÇÑÔÒ²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç137Ëü¸Í¤â¤¢¤ëÃÛ40Ç¯°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇÑÔÒ²½¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤³¤È¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤âÀ©ÅÙÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤È¤µ¤éµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£·ë¶É¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤Ç·è¤Þ¤ë
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¢Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¡¢Êë¤é¤·Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¶¦Æ±½»Âð¤È¸Í·ú¤Æ½»Âð¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤ÃÏ°è¡¢¸Í·ú¤Æ¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤ÃÏ°è¡¢Î¾ÊýÁª¤Ù¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¡¢±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤â·¹¸þ¤¬°ã¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ä¶µ°é´Ä¶¤â¿ïÊ¬°ã¤¦¡£
ÎÙ¶á½ê¤È¤Î´Ø·¸¤âÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤·¡¢Âç·¿¸¤¤Ï¸Í·ú¤Æ¤Ç¤·¤«»ô¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¸Í·ú¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÆÉ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·Êý¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
·ë¶É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¸Í·ú¤Æ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤«¤¿¤È¹¥¤·ù¤¤¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
½¡ ·ò¡Ê¤½¤¦¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
Îïß·Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø
Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¹©³Ø¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¡¦IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£1965Ç¯ËÌ¶å½£»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¶å½£¹©¶ÈÂç³Øµ¡³£¹©³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÆþ¼Ò¡£ÄÌ¿®»ö¶È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¢ISIZE½»Âð¾ðÊó¡¦FoRent.jpÊÔ½¸Ä¹Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥·¥å¥¢¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È½»¤Þ¤¤¸¦µæ½êÄ¹¡¢ÂçÅì·úÂ÷ÄÂÂßÌ¤Íè¸¦µæ½êÄ¹¡¦AI-DX¥é¥Ü½êÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯4·î¤è¤êÎïß·Âç³Ø¶µ¼ø¡¢AI¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤ÏÅÔ»Ô·×²è¡¦ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡£
¡ÊÎïß·Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø ½¡ ·ò¡Ë