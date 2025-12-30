「Tell me about it」の意味は？「それを教えて」以外の意味があるんです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「それな！」「わかる〜」でした！

「Tell me about it」は、友だちの愚痴や“あるある”に、全力で共感するときの決まり文句。

「私も同じ！同じ気持ち！」っていうニュアンスで、テンポよく返すのがポイントです。

直訳とのギャップが大きいので注意してくださいね。

A：「This week is so busy. 」

（今週忙しすぎ）

B：「Tell me about it.」

（わかる、ほんとそれ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。