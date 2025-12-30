「Tell me about it」の意味は？「それを教えて」以外の意味があるんです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Tell me about it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「それな！」「わかる〜」でした！
「Tell me about it」は、友だちの愚痴や“あるある”に、全力で共感するときの決まり文句。
「私も同じ！同じ気持ち！」っていうニュアンスで、テンポよく返すのがポイントです。
直訳とのギャップが大きいので注意してくださいね。
A：「This week is so busy. 」
（今週忙しすぎ）
B：「Tell me about it.」
（わかる、ほんとそれ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部