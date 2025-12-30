“編み物にハマる”佐々木希、“100均ダイソー”の毛糸でスヌードを手作り「凄く素敵」「あったかそう」
俳優の佐々木希（37）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近のあれこれ」と“ハマっている”編み物やお出かけを楽しむ日常をシェアした。
【写真・動画】“100均ダイソー”の毛糸でスヌードを手作りする佐々木希 ※動画5.6.7枚目
最近の投稿で、仕事の合間や晩酌を楽しみながら編み物に取り組む姿を披露していた佐々木。この日は、100円ショップ『ダイソー（DAISO）』で購入した毛糸で、撮影の合間にスヌードを作る様子を公開。「編み物のグッズを入れるバッグが届いたの」と私物の編み物グッズも紹介した。
投稿ではそのほか、母と表参道を訪れた様子や、「普段使ってるドライヤー撮ってみたり、浅草の花屋敷に行ってみたり」と穏やかに過ごすプライベートのひとときを写真で披露している。
この投稿には「眩しい」「いい思い出作りですね」「編み物凄く素敵」「スヌードもあったかそう」「日常の写真とか動画うれしい」「長靴を履いた天使の編み物動画が可愛いすぎた」などの声が寄せられている。
【写真・動画】“100均ダイソー”の毛糸でスヌードを手作りする佐々木希 ※動画5.6.7枚目
最近の投稿で、仕事の合間や晩酌を楽しみながら編み物に取り組む姿を披露していた佐々木。この日は、100円ショップ『ダイソー（DAISO）』で購入した毛糸で、撮影の合間にスヌードを作る様子を公開。「編み物のグッズを入れるバッグが届いたの」と私物の編み物グッズも紹介した。
この投稿には「眩しい」「いい思い出作りですね」「編み物凄く素敵」「スヌードもあったかそう」「日常の写真とか動画うれしい」「長靴を履いた天使の編み物動画が可愛いすぎた」などの声が寄せられている。