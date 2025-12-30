「工事現場から騒音を消す」大手メーカー20社が挑み、敗れ去った難攻不落の市場…「日本の地方企業」だけが生き残り、世界シェア9割を独占できたワケ

工事現場に騒音はつきもの。そんな世界の常識を覆した日本企業がある。騒音も振動もなく、巨大な杭を地中に押し込む画期的な技術。その実力は、東日本大震災の津波にも耐え、オランダの世界遺産を守る切り札として採用されるほど。田宮寛之氏の著書『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』（プレジデント社）より、世界シェア9割を誇る、「技研製作所」の独自のビジネスモデルを紐解いていく。

世界初の工法で「杭打ち機」世界シェア9割の「技研製作所」

会社データ

・本社……高知県高知市

・売上高……294億円

・純利益……24億円

・資本金……89億円

・創業年……1967年

・従業員数……698人

・上場市場……東証プライム（業績は2024年8月期）

高知県に本社を置く建設機械メーカーの技研製作所は、世界で初めて圧入原理を実用化した杭打ち機「油圧式杭圧入引抜機（サイレントパイラー）」開発し、その世界シェアは9割を超す。

従来の杭打ち機には騒音・振動が付きもので、トラブルのもとになることが多かったが、サイレントパイラーは油圧で杭を地中に押し込むので騒音・振動がほとんどない。静かに（サイレント）、杭（パイル）を押し込むことからサイレントパイラーとの名称になっている。同社では杭を「打つ」と言わず、「圧入する」という。

杭には用途や使用環境によってさまざまな形状や材質タイプがあり、構造物の基礎工事に使用される。杭を隙間なく並べて打てば、土砂を止める擁壁や水をせき止める止水壁といった土木構造物をつくることも可能だ。

騒音・振動で住民とトラブルばかり…創業者の発想の転換

創業者の北村精男（あきお）は高知県出身で、高校卒業後に高知県内の建設機械レンタル会社に就職。工事現場ではレンタルした建設機械の操作もしていたという。1967年に技研製作所の前身となる高知技研コンサルタントを創業し、土木事業を開始した。

高度経済成長の波に乗って事業は拡大したが、杭打ち機械による騒音・振動で現地住民とのトラブルが絶えず、工事が中断することもあった。静かな杭打ち機を国内外で探したものの実用的な機械が見つからず、北村は騒音・振動のない杭打ち機を自分で開発することを決意する。

北村は工事現場での経験から、いったん打ち込んだ杭を引き抜くには非常に大きな力が必要であることを知っていた。そこで、杭にまとわりつく地盤の引き抜き抵抗力を利用して別の杭を押し込むことを思いついた。

北村は、高知県内で機械修理業などを営む垣内商店（現・株式会社垣内）の創業者で高知のエジソンと呼ばれた垣内保夫に話を持ち込み、協力して1975年にサイレントパイラー1号機を完成させた。現在、株式会社垣内は技研製作所からサイレントパイラーの生産を請け負っている。

道路脇、傾斜地…場所を選ばず安全に施工可能

通常の杭打ち工事では、杭打ち機械本体を自重によって安定させる必要があるため、機械は大型でなくてはならない。仮に打撃方式の杭打ち機械で100トンの力で杭を打つ場合、100トン以上の機械重量がないと機体は浮き上がってしまう。機械が巨大化すれば、作業用の広いスペースを確保したり足場を築く必要があり、工事を開始するまでに多くの時間と費用を要する。

それに対しサイレントパイラーは地盤の引き抜き抵抗力を利用するので、100トンに満たない小型機械でも実質的に100トンの力を発揮することができる。

サイズがコンパクトなため、従来は施工が困難だった道路脇、運行中の列車の横、傾斜地、橋の下などでも安全に工事を行える。

大手メーカー続々参入も撤退…技研が生き残った「2つの理由」

油圧式の杭圧入引抜機の製造自体は他社でもできる。そのため、当初は大手メーカーや商社など20社以上が杭圧入引抜機の製造に参入したが、ほぼすべてが撤退した。

サイレントパイラーは販売すれば終わりではなく、販売後のメンテナンスや修理が重要である上に、操縦者に対しては技術指導が必要なのだ。単に機械を稼働させれば杭を押し込めるのではなく、地盤の地質によって操作法を変えなくてはならない。他社は販売後に顧客をサポートできなかったのだ。

研究開発に注力し圧入技術の改良を進めながら、顧客へのサポートを充実させるのは容易なことではない。他社ができなかったことを技研製作所ができたのには、2つ理由がある。

第1の理由は、技研製作所が製造を自社ではなく外部に委託するファブレスメーカーであること。製造は株式会社垣内などの機械メーカーに任せることで、自らは技術開発や顧客サポートに注力することができる。

第2の理由は、グループ内に施工子会社を持っていること。開発した技術が役立つのかどうか、子会社の技研施工が実際に新技術を使って工事することで確かめる。不具合があれば、実際に施工した者が技研製作所の技術者に伝える。実験室内の模型実験ではなく、実際の施工から得た情報が貴重であるのは言うまでもない。

インプラント工法が海外に認知された「きっかけ」

サイレントパイラーを活用した工法をインプラント工法というが、インプラント工法の優位性が認知されるきっかけとなったのは、2011年の東日本大震災だった。従来工法で建設した防波堤や堤防は津波に簡単に吹き飛ばされてしまったが、インプラント工法による構造物はほぼ無傷だったのだ。

大震災で大きな被害のあった岩手県山田町の織笠川河口付近では、当日、水門工事が行われていたが、水門を囲んでいたインプラント工法で押し込まれた杭の壁は崩れず、水門を守ったのだ。

公共事業は役所の事業であり前例主義がまかり通るため、それまではインプラント工法の普及は遅れていたが、大震災以降は多くの工事で採用されるようになった。そして、今後は海外でも技研製作所の工法が普及していくだろう。

セネガルの港湾工事を受注…大型船不要の工法で「土木学会賞」受賞

2019年には施工子会社の技研施工が、西アフリカのセネガルで港湾の岸壁に鋼管杭を押し込む工事を受注。口径1メートルの鋼管杭299本と口径32センチメートルの鋼管杭299本を打ち込み、延長350メートルの岸壁を改修した。

当初はコンクリートブロックを海中に積み上げる工法を計画していたが、大型作業船が必要になることや、工事期間中の船の接岸や荷役（にやく）作業に影響が出るため、技術製作所の施工案が採用された。工事は2021年に終了し、公益社団法人土木学会が表彰する令和4年度土木学会賞技術賞を受賞した。

世界遺産「アムステルダム運河」の景観を守りながら護岸を改修する、日本発の技術力

2024年4月には、世界遺産として知られるオランダ・アムステルダム市の運河の護岸改修プロジェクトに技研製作所の工法が採用された。

アムステルダムの運河では近年、木杭の腐食などで護岸の崩落が相次いでいる。しかし、改修するには沿岸の生活道路を閉鎖したり、居住用ボートや街路樹を移転させるなどの工事が必要で、市民生活への影響が甚大だ。また、世界遺産なので景観は維持しなくてはならない。

従来型の工法では時間がかかる上に景観が損なわれる懸念があったが、技研製作所の工法なら周囲への影響が少なく、景観を守ることができるため採用された。世界的に有名なアムステルダム運河で施工することは、技研製作所とその工法のPRになる。

現在、グループとしてはオランダ、ドイツ、タイ、シンガポール、米国、中国に拠点を持つ。2024年8月期の海外売上比率は14％だが、長期的には50％確保を目指している。

田宮 寛之

東洋経済新報社

編集局編集委員