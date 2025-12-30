＜テイカー義妹「得したい！」＞厚かましい！図々しい！余った料理すべて持ち帰る義妹【第1話まんが】
私（サキホ、40代）は夫（リュウイチ、40代）と2人の子どもとの4人暮らし。私の実家は遠方にあり、実母が親戚付き合いとして、毎年義両親へ果物を送っています。わが家が住む県内には義両親と義弟（ケンイチ、40代）一家がいて、3ヶ月に1回の頻度で3家族が義実家に集まります。子どもたちも大人も恒例の集まりを楽しんでいますが、私は義妹（マイ、義弟の妻、30代）の言動が気になって仕方ありません。
集まりの前には、私と義母が事前に食事の準備について話し合います。義母も手料理をふるまってくれますが、大人6人、子ども4人となると量も多くなるし、子どもたちの食べる量も日に日に増えてきています。くわえて義母の体力も落ちて準備が大変そうなので、数年前からわが家がオードブルを持参するようになりました。
なぜだかよくわかりませんが、この準備に義弟夫婦は加わりません。でも義両親も夫も義弟夫婦を咎めないし、「準備を手伝って」とも言わないのです。私は小さな不満を少しずつ募らせていました。さらに、義妹の厚かましさが追い打ちをかけてきます。
恒例の食事会が始まり、会自体は和やかに進みました。みんなお腹いっぱい食べて満足しましたが、まだ料理が少し残っています。夫がオードブルを指さして「誰か食べたら？」と言い、私は少し嫌な予感がしました。
予感は的中。義妹はいつも持ち帰り用の保存容器を持ってきて、余った料理を全て持って帰るのです。
毎回食事会の準備もせず、差し入れもなく、お金も払わないくせに容器だけは忘れずに持ってくる義妹。あまりにも厚かましすぎます。
さらにそれを笑って受け流す義弟や夫、咎めない義両親にもイラっとしてしまいます。
わが家と義両親、義弟一家は3ヶ月に1回、義実家で集まっています。
私はいつも事前に義母と連絡を取り合い、オードブルや飲み物を準備する役割を担っています。
しかし義弟夫婦は準備に加わらないどころか、義妹は当然のようにお金も払わずに余った料理を持ち帰るのです。
私はあまりの厚かましさにイラ立ってしまいますが、義両親も夫も義妹を咎めません。
このままでは私の負担が増えるだけだと思った私は、義妹にガツンと言うつもりです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
