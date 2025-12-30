2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が25年12月23日、自身のインスタグラムを更新。テレビ番組のロケで訪れた、コロンビアでのオフショットを披露した。

「コロンビアロケのオフショット」

中川さんは、「コロンビアロケのオフショットpart2」とし、抜群のスタイルが際立つスポーティーなコーデや爽やかなパンツスタイルを投稿。「私の後ろにあるのはいったいなんでしょうか」と思わせぶりにつづり、「人生初の体験...このあとまさかあんなことになるとは笑笑」「その他にもたくさんのチャレンジをさせていただきました」とコメントしている。

インスタグラムに投稿された写真では、おへそがのぞくトロピカルな柄のハーフトップとレギンスを着用。ボディーラインが際立つスポーティーなコーディネートで、スタイルの良さを披露。4枚目の写真では、水色のトップスと黒いパンツのコーデでロケのオフショットを公開した。

この投稿には、「スタイルが良すぎ」「綺麗すぎます」「めちゃくちゃカッコ良い」「おしゃれなデザインですねぇ！！」「美しいスタイル」といったコメントが寄せられていた。