日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3377（+13.0　+0.39%）
ホンダ　1542（+1　+0.06%）
三菱ＵＦＪ　2479（-17.5　-0.70%）
みずほＦＧ　5726（+19　+0.33%）
三井住友ＦＧ　5089（-32　-0.62%）
東京海上　5823（-13　-0.22%）
ＮＴＴ　158（-0.6　-0.38%）
ＫＤＤＩ　2709（-9　-0.33%）
ソフトバンク　215（-1.5　-0.69%）
伊藤忠　10041（+8026　+398.31%）
三菱商　3559（-10　-0.28%）
三井物　4675（-15　-0.32%）
武田　4918（+12　+0.24%）
第一三共　3331（-39　-1.16%）
信越化　4890（-19　-0.39%）
日立　4934（+5　+0.10%）
ソニーＧ　4021（-8　-0.20%）
三菱電　4607（-12　-0.26%）
ダイキン　19816（-74　-0.37%）
三菱重　3872（-10　-0.26%）
村田製　3174（-23　-0.72%）
東エレク　34058（-172　-0.50%）
ＨＯＹＡ　23389（-71　-0.30%）
ＪＴ　5795（+128　+2.26%）
セブン＆アイ　2262（-10.5　-0.46%）
ファストリ　56124（-266　-0.47%）
リクルート　8972（-32　-0.36%）
任天堂　10679（-61　-0.57%）
ソフトバンクＧ　17900（+13415　+299.11%）
キーエンス（普通株）　56239（-921　-1.61%）