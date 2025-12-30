日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3377（+13.0 +0.39%）
ホンダ 1542（+1 +0.06%）
三菱ＵＦＪ 2479（-17.5 -0.70%）
みずほＦＧ 5726（+19 +0.33%）
三井住友ＦＧ 5089（-32 -0.62%）
東京海上 5823（-13 -0.22%）
ＮＴＴ 158（-0.6 -0.38%）
ＫＤＤＩ 2709（-9 -0.33%）
ソフトバンク 215（-1.5 -0.69%）
伊藤忠 10041（+8026 +398.31%）
三菱商 3559（-10 -0.28%）
三井物 4675（-15 -0.32%）
武田 4918（+12 +0.24%）
第一三共 3331（-39 -1.16%）
信越化 4890（-19 -0.39%）
日立 4934（+5 +0.10%）
ソニーＧ 4021（-8 -0.20%）
三菱電 4607（-12 -0.26%）
ダイキン 19816（-74 -0.37%）
三菱重 3872（-10 -0.26%）
村田製 3174（-23 -0.72%）
東エレク 34058（-172 -0.50%）
ＨＯＹＡ 23389（-71 -0.30%）
ＪＴ 5795（+128 +2.26%）
セブン＆アイ 2262（-10.5 -0.46%）
ファストリ 56124（-266 -0.47%）
リクルート 8972（-32 -0.36%）
任天堂 10679（-61 -0.57%）
ソフトバンクＧ 17900（+13415 +299.11%）
キーエンス（普通株） 56239（-921 -1.61%）
