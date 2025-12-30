【本日の見通し】米FOMC議事要旨にらむ



今晩米連邦公開市場委員会（FOMC) の議事要旨（１２月９日、１０日開催分）が公表される。１２月のFOMCでは、市場見通し通り政策金利であるFF金利誘導目標が0.25％引き下げられ、3.50-3.75％となった。利下げは3会合連続となる。声明ではインフレが依然やや高止まりしているとの従来姿勢が踏襲された。また、１０月会合に続いて、FF金利の追加調整の程度と時期を検討するにあたって、今後もたらされるデータ、変化する見通し、リスクのバランスを慎重に評価すると示された。投票は9対3となり、ミラン理事が0.5%利下げを主張、カンザスシティ連銀のシュミッド総裁とシカゴ連銀のグールズビー総裁が据え置きを主張した。１０月会合に比べると、グールズビー氏が新たに据え置き主張に加わっている。同会合で示された経済見通し(SEP:Summary of Economic Projections)では、今回の投票権を持っていなかったメンバーを含めた全19名のメンバーのうち、6名が12月の据え置きを見込んでいたこと、7名は2026年中の利下げを見込んでいないことが示されている。短期金利市場の動向などから見込まれる市場の見通しは2026年中2回の利下げが中央値となっており、メンバーの見通しとギャップがある。こうした状況を受けて、各メンバーの今後の金融政策見通しが注目される。投票結果やSEPの見通しなどから受ける印象の通り、追加利下げに慎重な意見が目立つようだと、ドル買いが強まる可能性がある。



FOMC議事要旨までは比較的落ち着いた動きが見込まれる。ドル円はやや上値が重いものの、１５５円台での売りには慎重か。１５５円台後半から１５６円台にかけてのレンジ取引が見込まれる。



ユーロドルは１．１７台後半を中心とした推移か。ポンドドルは１．３５００ドルを挟んでの推移が見込まれる。



ユーロ円はやや上値が重いが、FOMC議事要旨まではレンジ取引となりそう。１８４円台半ばが重い印象。ポンド円は２１１円台半ばが重い。昨日は２１０円５０銭割れを何度か付けたが、２１０円台前半でのポンド売りには慎重な姿勢が見られた。２１０円台半ばから２１１円台半ばのレンジ取引を中心に方向性を探る展開を予想している。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト