東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.06　高値156.58　安値155.92

157.11　ハイブレイク
156.85　抵抗2
156.45　抵抗1
156.19　ピボット
155.79　支持1
155.53　支持2
155.13　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1773　高値1.1789　安値1.1750

1.1830　ハイブレイク
1.1810　抵抗2
1.1791　抵抗1
1.1771　ピボット
1.1752　支持1
1.1732　支持2
1.1713　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3512　高値1.3516　安値1.3469

1.3576　ハイブレイク
1.3546　抵抗2
1.3529　抵抗1
1.3499　ピボット
1.3482　支持1
1.3452　支持2
1.3435　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7890　高値0.7916　安値0.7873

0.7956　ハイブレイク
0.7936　抵抗2
0.7913　抵抗1
0.7893　ピボット
0.7870　支持1
0.7850　支持2
0.7827　ローブレイク