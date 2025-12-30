東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.06 高値156.58 安値155.92
157.11 ハイブレイク
156.85 抵抗2
156.45 抵抗1
156.19 ピボット
155.79 支持1
155.53 支持2
155.13 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1773 高値1.1789 安値1.1750
1.1830 ハイブレイク
1.1810 抵抗2
1.1791 抵抗1
1.1771 ピボット
1.1752 支持1
1.1732 支持2
1.1713 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3512 高値1.3516 安値1.3469
1.3576 ハイブレイク
1.3546 抵抗2
1.3529 抵抗1
1.3499 ピボット
1.3482 支持1
1.3452 支持2
1.3435 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7890 高値0.7916 安値0.7873
0.7956 ハイブレイク
0.7936 抵抗2
0.7913 抵抗1
0.7893 ピボット
0.7870 支持1
0.7850 支持2
0.7827 ローブレイク
