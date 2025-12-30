ユージ、母親との壮絶過去をテレビ初告白　スタジオ騒然の“衝撃事件”で2年間の接見禁止に

12月30日（火）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、「年末特別授業」として“ベスト・ファーザーイエローリボン賞”にも選ばれたことのあるタレント・ユージが、母親とのしくじりまくった過去をテレビ初告白する。

母親とのすれ違いとどん底壮絶人生、しくじった親子関係から学んだ教訓とは？

登壇早々、「実は私、みなさんがドン引きしそうな壮絶なしくじりをおかしています」と告げたユージ。

「非行・ケンカを繰り返して中2で退学処分」「母親に“お前を殺して私も死ぬ”と包丁を突きつけられ、母親と2年間の接見禁止」というしくじり内容を打ち明けると、現在のイメージとの違いに一同は「ええー!?」と騒然となる。

なぜそんな事態を引き起こしてしまったのか、その根底には母から愛情を注がれていないと勝手に思い込んだ末、「だったら好き勝手に生きてやる！」と考えてしまった、しくじった思考があったと明かす。

「母親との話はかなり壮絶で、正直、これまでテレビで話してこなかったんです…」と吐露したユージ。「でも今回は“NGナシ”で告白させていただきたいと思います！」と決意の面持ちで授業をスタートさせる。

◆人生のどん底で起きた“衝撃事件”

フロリダ州マイアミで、ハリウッド俳優のマイケル・ゴードンと日本人モデルの母との間に生まれたユージ。幼少期は高級ホテルの43階を借り切って自宅として暮らす、超セレブファミリーの一員だった。

しかし5歳のとき、両親が離婚。そこから東京・東村山のおんぼろ小屋で、母とともに超極貧生活を送ることに…。

小学校では過酷ないじめにあったものの、身を粉にして働く母に言い出せず、ずっと我慢してきたという。

そんなとき、暴走族のやさしい“お兄さん”たちと出会って憧れを抱き、中学校入学とともにヤンキーの世界へ。素行不良のトラブルが続き、中学2年にして退学処分を言い渡されることに。

実は、母の勧めで中学時代から芸能事務所に所属していたユージ。高校生のとき、“あの大ヒットドラマ”出演という転機が訪れるも、あろうことかチャンスをつかみ損ねるという最悪の事態に。

それをきっかけに、さらに手がつけられないほど荒んでしまったユージは、人生のどん底へと突き進んでいく。

そして、非行に走る息子を見て精神的に追い込まれた母との間で、ついに起きてしまった“衝撃事件”。はたして、その全貌とは？ そんなユージが更生の道を歩むこととなった仰天きっかけも語る。

最後に、ユージは自らのしくじりを振り返ってどんな教訓を語るのか？ 今、親子関係に悩んでいる人たちに向けたメッセージには、一同感動することに。