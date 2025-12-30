「とんかつ まい泉」がお得な2026年福袋を発売！最大43％オフで人気商品がゲットできる《1月1日から3日》

井筒まい泉は、2026年1月1日から3日に、お正月恒例の「まい泉福袋」を全国のまい泉直営販売店で販売します（一部店舗を除く）。

人気商品が入った福袋は2種類

「まい泉福袋」は、看板商品のヒレかつサンドやとんかつソースなど、人気の商品が入った福袋。通常販売価格から最大43％オフの価格で販売されます。

ラインアップは2種類。

●まい泉福袋 2160円

【セット内容】

・ヒレかつサンド3切（3個）

・豚汁（2個）

・かつカレー専用ソース

・とんかつソース

・スパイスソルト

・ポークジャーキー

3818円相当の商品が入って、価格は2160円です。

●まい泉福袋 3240円

【セット内容】

・ヒレかつサンド3切（3個）

・エビかつサンド3切（3個）

・豚汁（2個）

・かつカレー専用ソース（2個）

・とんかつソース

・スパイスソルト

・ポークジャーキー

5605円相当の商品が入って、価格は3240円。

「まい泉福袋」は、まい泉直営販売店で購入できます（エキュート秋葉原店・グランスタ東京店・ペリエ津田沼店・ペリエ千葉店を除く）。

なお、取扱内容が異なる店舗があります。また、店舗によって発売日が異なります。

福袋は在庫が無くなり次第、販売終了です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部