知名度をなかなか上げられなかった気象キャスターが、「サザン天気予報士」と呼ばれるようになった軌跡を振り返る。ビジネスでSNSを伸ばしたい人、個人の影響力を高めたい人に、私の経験がヒントになれば嬉しい。（ウェザーマップ気象キャスター 佐藤圭一）

Xフォロワー1000人未満が

「サザン天気予報士」になるまで

2024年初頭、私は行き詰まっていた。全国ネットのテレビに気象キャスターとして出演している。それでもXのフォロワーは1000人未満。これが現実だった。

SNSに投稿していなかったわけではない。自分なりに天気の有益情報を発信していた。しかし、すでに数万人のフォロワーを持つ同業者が、面白く分かりやすく天気を伝えている。後発の私に勝ち目はなかった。

速報性にこだわる、役に立つ情報を届ける、あえてオーバーな表現にしてみる――SNSを伸ばすための本に書いてあることは一通り試した。それでも結果は出ない。なんとか状況を打破したいと思い、知人の紹介でSNSコンサルタントに相談した。出された宿題は、それまでの思い込みを覆すものだった。

【SNSでバズる法則1】

恥を捨てると、発信の幅が広がる

「毎日『おはよう』と投稿しなさい」

耳を疑った。アイドルでもないのに、誰が興味を持つのか。

「SNSでは自分語りはNGだと聞きましたけど」と私。するとコンサルタントは言った。

「今までのやり方で結果が出なかったなら、やってみるしかないでしょう」

仕方なく毎日「おはよう」と投稿し始めた。正直、周りからどう思われるかが怖かった。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）