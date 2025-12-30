もこもこスヌーピーがイヤホンを守る！グルマンディーズから“ぬいぐるみ風”マルチポーチが登場
イヤホンの絡まりにイライラ、バッグの中で行方不明...そんな“あるある”を解決してくれる、もこもこスヌーピーのマルチポーチが、グルマンディーズに登場！さらにiPhone 17 Pro対応のカメラカバーも発売され、スマホまわりをスヌーピーで統一できちゃう。
【画像】もこもこスヌーピーのマルチポーチ＆カメラカバーを見る
■ぬいぐるみみたいな「もこもこ感」がたまらない
「ピーナッツ スヌーピー イヤホンマルチポーチ」(2508円)は、もこもこのボア素材で作られていて、まるでスヌーピーのぬいぐるみがそのままポーチになったかのよう。バリエーションは「すやすや」と「スマイル」の2種類。「すやすや」は白×黒のおなじみのスヌーピーで、目を閉じた表情がなんとも愛らしい。一方「スマイル」は白×ライトブラウンの優しい色合いで、にっこり笑顔に癒される。
約H90×W140×D100ミリ(耳を含む)と手の平サイズで、ワイヤレスイヤホンのケースはもちろん、充電ケーブル、SDカード、USBメモリなど、バラバラになりがちな小物をまとめて収納できる。ファスナー式だから中身が飛び出す心配もなく、カラビナ付きでバッグのハンドルに装着可能。これなら満員電車でもサッと取り出せるし、「イヤホンどこいった？」なんて焦ることもなくなりそう。
■レンズで遊ぶスヌーピーがキュート！
続いて紹介するのは「ピーナッツ スヌーピー iPhone 17 Pro 対応 カメラカバー」（2728円）。こちらはアルミ製バンパーに高透明度の9H強化ガラスを使用した本格仕様ながら、デザインの遊び心が光る一品。
「スヌーピー」デザインは、レンズの上で「Zzz」マーク付きですやすや眠るスヌーピーの姿が。一方「総柄」は、レンズにぶら下がったり、ひょっこり顔を出したりと、様々なポーズのスヌーピーが散りばめられている。
カメラを下に置いた時もレンズをしっかり保護してくれるから、実用性もばっちり。ただし、スマートフォンケースによっては併用できない場合があるので、その点は要チェックだ。
これらのアイテムの購入はグルマンディーズ公式ネットショップのほか、キャラクター雑貨店、家電量販店にて。毎日使うものだから、手に取るたびにほっこりしたい。大人気のグルマンディーズ×PEANUTSコラボシリーズ新作で、身の回りをかわいく彩ってみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
