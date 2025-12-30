◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回は総合16位に終わるも、予選会7位で3年連続の本選出場を決めた神奈川大学。

ハーフマラソンで1時間01分09秒の記録を持つ宮本陽叶選手(4年)が2年連続で2区を任されました。

前回大会で1年生ながら6区区間6位と快走を見せた上田航大選手(2年)は1区へ。序盤に好スタートを切れるのでしょうか。

チームは前回経験者10人が16人のメンバー入り。前回3区の駅伝主将・酒井健成選手(4年)や、10区を走った滝本朗史選手(3年)は補欠登録となっています。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人(最大6人)まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、神奈川大学の区間エントリー

1区 上田航大(2年)

2区 宮本陽叶(4年)

3区 西坂昂也(4年)

4区 平川瑠星(3年)

5区 三原涼雅(3年)

6区 大岩蓮(3年)

7区 山本琉楓(3年)

8区 近藤大智(2年)

9区 花井創(3年)

10区 志食隆希(4年)

〈補欠登録〉酒井健成(4年・駅伝主将)阿部倫久(3年)滝本朗史(3年)新妻玲旺(3年)遠藤優裕 (2年)木村駿太(1年)