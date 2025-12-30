【箱根駅伝・歴代1区記録10傑】近年最大のインパクトは“吉居兄弟” 兄・大和が区間記録保持者 前回大会は弟・駿恭の大逃げ 区間エントリー発表では補欠登録
2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝。全チームが唯一同時にスタートする21.3kmの1区は、レースの流れを大きく左右。チーム屈指のスピードランナーを起用し、先手必勝のレースを狙うチームもいます。
その最たる例で近年特大のインパクトを残しているのが、中央大学。
1区の区間記録保持者は吉居大和選手。2年生で臨んだ2022年の98回大会では、序盤から飛び出すと、攻める走りで独走。佐藤悠基選手(東海大)の区間記録1時間1分6秒を塗り替える1時間0分40秒。唯一の1時間0分台の記録を残しています。
またその系譜を継いだのが、弟の吉居駿恭選手。前回大会は兄同様、スタートから集団を突き放す大逃げ。2位に1分32秒差をつける歴代4位となる1時間1分7秒で区間賞を獲得しています。その吉居駿恭選手は、29日発表の区間エントリーでは補欠登録となっています。
【歴代1区タイム】大手町〜鶴見 21.3km ＜第48回・1972年〜＞
1位 1時間0分40秒 吉居大和（中央大、98回・2022年)
2位 1時間1分02秒 篠原倖太朗（駒澤大、100回・2024年)
3位 1時間1分06秒 佐藤悠基（東海大、83回・2007年）
4位 1時間1分07秒 吉居駿恭（中央大、101回・2025年）
5位 1時間1分13秒 米満怜（創価大、96回・2020年）
5位 1時間1分13秒 渡辺康幸（早稲田大、 70回・1994年）
7位 1時間1分18秒 藤木宏太（國學院大、96回・2020年）
8位 1時間1分19秒 唐澤拓海（駒澤大)、98回・2022年）
9位 1時間1分21秒 池田耀平（日本体育大、 96回・2020年）
10位 1時間1分22秒 久保田和真（青山学院大、92回・2016年）
青山学院大：荒巻朋熙（4年）
駒澤大：小山翔也（3年）
國學院大：嘉数純平（4年）
早稲田大：吉倉ナヤブ直希（2年）
中央大：辻誉（1年）
城西大：熊井志岳（3年）
創価大：黒木陽向（4年）
東京国際大：佐藤柊輔（1年）
東洋大：松井海斗（2年）
帝京大：小林咲冴（2年）
中央学院大：近田陽路（4年）
順天堂大：池間凛斗（2年）
山梨学院大：平八重充希（4年）
日本大：山口彰太（3年）
東海大：兵藤ジュダ（4年）
東京農業大：森本守勇（1年）
神奈川大：上田航大（2年）
大東文化大：大濱逞真（2年）
日本体育大：樋村銀河（2年）
立教大：向津翼（1年）
関東学生連合：川粼颯（筑波大3年）