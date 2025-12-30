◇バスケットボール ウインターカップ2025 決勝 福岡大大濠(福岡) 97-71東山(京都)(29日、東京体育館)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子決勝が29日に行われ、福岡大大濠が連覇を達成。ゲームキャプテンをつとめた榎木璃旺選手が、試合後に喜びの涙を流しました。

この日、両チームトップとなる22得点をあげた榎木選手。3Pシュートは9本中6本を成功させるなど、チームの勝利に大きく貢献します。さらにプレー外でも声をあげチームを鼓舞。20点以上のリードを守った第4クオーター残り1分48秒の場面では3年生全員がコートに出て、集大成となる最後の公式戦のコートを軽快に駆け抜けました。榎木選手は試合後、苦しんだ1年間を振り返りながら「3年生全員でコートに立てたことが本当にうれしかったです」と語りました。

渡邉伶音選手や湧川裕斗選手などが在籍し、最強チームとして注目された昨季のチーム。片峯聡太ヘッドコーチは、今年の3年生たちに精神的支柱としての力が不足していることを懸念し、1、2年生のみでトップリーグに臨むなど荒療治も行ってきました。

榎木選手はこれまでを振り返り「本当にこの1年間、自分、本当に全くうまくいかなくて。誰よりも努力することが絶対に、チームみんなの背中になると思って。本当にうまくいかなかった中でも努力を続けてきて、それがこうやって実ったことが本当によかったです」と涙ながらにコメント。成長をとげた3年生たちの姿に片峯ヘッドコーチも「ひたむきに真面目にバスケットに向き合い続けた3年生が、最後に本当に日の目を浴びることができた素晴らしいゲーム内容だった」、「本当に自慢の、自慢の3年生です！本当によく頑張りました！ありがとう！」と、その努力を称賛しました。