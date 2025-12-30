Samsungの次期フラッグシップ「Galaxy S26」シリーズの一部モデルや縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」には、自社開発の「Exynos 2600」が搭載される見通しです。

↑バッテリーに一抹の不安。

Exynos 2600はスマホ向けとして初の2nmプロセッサーとされており、高い性能が期待されています。しかし、このチップが外部モデムを採用していることが明らかとなり、バッテリー持続時間への影響を懸念する声も出ています。

この点については、リーカーのErencan Yilmaz氏がXで言及しているほか、韓国メディアのThe Elecも報じています。どうやらExynos 2600は統合型モデムではなく、外付けの「Exynos 5410」モデムを使用しているようです。

The Exynos 2600 will feature an external Shannon 5410 modem. The Exynos 2400 and Exynos 2500 SoCs have integrated internal Shannon modems. Furthermore, the screenshots here confirm what I'm saying.



Because the Shannon 5410 modem on the Exynos 2600 does not have “AP” written at… pic.twitter.com/rLGfuuzL0B — Erencan Yılmaz (@erenylmaz075) December 20, 2025

さらに、Samsung半導体部門の関係者がAndroid Authorityに対し、この情報が事実であると認めたとも伝えられています。

一般論として、外部モデムはSoCに統合されたモデムよりも電力効率が劣り、モバイル通信時のバッテリー持ちが悪化する可能性があります。

ただし、Exynos 2600は2nmプロセスによる高い省電力性能が見込まれており、モデム自体の製造プロセス次第では、こうしたマイナス要因を相殺できる可能性もあります。

Samsungが外部モデムを採用した背景には、チップサイズを抑えることで製造コストを削減する狙いがあると考えられます。一般に、チップは大型化するほど良品率が下がり、コストが上昇しやすいためです。

なお、日本を含め、Galaxy Z Flip8は全モデルがExynos 2600を搭載するとの予想もあります。Exynos 2600は非常に高性能なチップになると期待されているだけに、十分なバッテリー持続時間と価格面でのバランスにも注目したいところです。

Source: The Elec

via: Android Authority

The post 次期Galaxy Z Flip8のバッテリーに一抹の不安。Exynos 2600の外部モデム採用が明らかに appeared first on GetNavi web ゲットナビ.