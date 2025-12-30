氣志團、“房総の伝説の先輩”と初コラボ 綾小路翔「こんな日がくるなんて…」
ロックバンド・氣志團と歌手のToshlが、31日に放送されるTBS系『大晦日オールスター体育祭』(16:30〜23:45 ※一部地域は18:00〜)で初コラボすることが30日、発表された。
氣志團とToshlが初コラボ
バナナマン（設楽統、日村勇紀）が MC を務める同番組は、TBSが誇る人気スポーツコンテンツが集結するスポーツの祭典。豪華俳優陣やトップアスリートたちが本気で競技に挑戦する。
このたび、氣志團とToshlが初コラボし、番組の応援ソングを歌唱することが決定した。応援ソングは氣志團の代表曲「One Night Carnival」。氣志團は昨年も同曲を熱唱し、スタジオのボルテージが最高潮に達した。今年は、綾小路セロニアス翔が“房総の伝説の先輩”と慕うToshlとのコラボで、スタジオは前年を上回る熱気に包まれ、綾小路は「Toshlさんとこんな日がくるなんて……」と感激する。
