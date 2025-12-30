氷川きよし、休養から復活した舞台裏明かす「ありのままでいいんだ」
【モデルプレス＝2025/12/30】TBSでは、12月30日よる10時から「人生最高レストラン2025 年末特大号」を放送。歌手の氷川きよしが復活の舞台裏を明かす。
【写真】48歳人気歌手、“ほぼ金髪”にイメチェン
◆氷川きよしが語る復活の舞台裏「ありのままでいいんだ」
「人生最高レストラン」は、TBSで毎週土曜よる11時30分から放送中の、食の話題からゲストの人生を深掘り素顔＆魅力に迫るグルメトークバラエティ。2000年に「箱根八里の半次郎」でデビューするやいなや、“演歌界のプリンス”として一世を風靡、数々のヒット曲を世に送り出してきた、氷川。近年ではKIINA．と名乗りロックやポップスまで幅広いジャンルを歌い華やかなパフォーマンスで大きな注目を集める国民的歌手の素顔が明らかに。親友・篠原ともえが明かすテンション爆上げのプライベートにMC・加藤浩次も仰天する。
◆新しい学校のリーダーズ、ブレイクまでの道のり明らかに
また、新しい学校のリーダーズは、「個性や自由ではみ出していく」をコンセプトにセーラー服のエネルギッシュなパフォーマンスで海外でも人気に。「言われたことを全部やるのはダサい！」と結成当初の10代から自分たちで振付を創作してきた4人の、ブレイクまでの道のりが明らかになる。そして、結成8年で「首振りダンス」が“大バズり”。 多忙な日々を送る4人の絆を深めてくれた手間暇かけ過ぎ（？）な絶品カレーライスが登場する。
◆渡辺謙・反町隆史らも登場
「THE VERY BEST OF 人生のお話大賞」では、渡辺謙、反町隆史、草磲剛、小栗旬、仲野太賀、広瀬すず、近藤真彦、高嶋ちさ子、本木雅弘、倉本聰など、これまで番組に登場した豪華なゲストの聞けて良かった人生の話を厳選して放送。3つの部門に分けて大賞を発表する。芸能人の知られざるプライベートが明かされる「そんな人だった！？意外な素顔」部門、人生が劇的に変わったエピソードに驚かされる「人生が変わった瞬間」部門、そして希代のスターたちの桁はずれの秘話に心奪われる「スターが語る大スター」部門と、どれも聞きごたえたっぷりのお話が続々。大賞に輝く人生の話とは。（modelpress編集部）
