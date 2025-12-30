「スタイルアップが叶う！」【しまむら】ガバッと着るだけ！「淡色トップス」

セーターやスウェットを着ることが多い今の時期。「ダボッとしたトップスは、着膨れが心配……」という大人女性も多いのでは。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場した切り替えトップス。スタイルアップが狙えるデザインはもちろん、上品な淡色できれい見えも期待できます。淡色好きのインフルエンサー@chii_150cmさんも「使いやすい」と絶賛しているので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

切り替えデザインでスタイルアップ！

【しまむら】「TT*RINスソシアーNPO」\2,420（税込）

ふんわりとしたシアー素材の切り替えが、女性らしい雰囲気を漂わせるセーター。柔らかい淡色も、大人の上品見えをサポートします。@chii_150cmさんによると「ウェーブラインのシアー切り替えがスタイルアップも叶えてくれる」と一押しの様子！ 袖口にはパール調のボタンがあしらわれており、2,000円台とは思えない高級感が漂います。

カジュアルなジーンズコーデに甘さをプラス

リラックス感のあるカジュアルなワイドジーンズに上品な淡色のトップスを合わせれば、グンと女性らしい雰囲気に。シアーの切り替えデザインが華やかで、シンプルなワンツーでもサマになるのが嬉しいポイント。ドロップショルダーのゆったりとしたシルエットが、コーデに程よい抜け感を与えます。スポーティーなスニーカーを投入すると、こなれ感もトレンド感も備わった最旬ルックの完成。

