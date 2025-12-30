寒い日はこれで温まろッ♡【スタバ】今すぐ真似したい！「ホットドリンクカスタム」

毎日寒くて辛い……。そんなときは【スターバックス】のホットドリンクで、心も身体もほっこり温まってみては？ 今回は、スタバマニアがおすすめする「ホットドリンクカスタム」をご紹介します。気になったらぜひチャレンジしてみて。

体があたたまりそう！「ジョイフルメドレー」カスタム

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するのは「ジョイフルメドレー」をベースに「ゆずシトラス果肉追加」「はちみつ追加」のカスタム。寒い日はもちろん、風邪ひきそう……なんてときにこれを飲んで温まってみてはいかが？

ティーラテ × チョコに期待度高まるカスタム

@stb_____gramさんが紹介するのは「イングリッシュ ブレックファスト ティーラテ」に「チョコレートソース追加」のカスタム。さらに「チョコレートシロップに変更」「ホワイトモカシロップ少なめに追加」で、ティーラテ × チョコが好相性な「めちゃくちゃに美味しいミルクティー」に仕上がるのだとか。ミルク感がアップする「ゼンブミルク」や、「ホイップ追加」もおすすめのようなので、ぜひ試してみて。コーヒーが苦手な人も美味しく飲めるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@j.u_u.n__starbucks様

@stb_____gram様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A