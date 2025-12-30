「ビジネス書なのに、子どももどハマりしている！」

と話題になっているのが、書籍 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。

ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

立ち止まらずに思考を進められるか？

ちょっと手を動かして状況を変えてみると、発想のヒントが見えてくることがあります。

悩み続けるより、いろいろ試してみる。

そんな姿勢がキーになる問題です。

「ナッツの重さ」 ある商人がナッツを1つの袋に詰めて、市場で売るために持ってきた。

最初の客はナッツを1個買った。

2人目は2個、3人目は4個と、どの客も前の客の倍のナッツを買っていった。

そして、最後の客は50グラム分のナッツを買い、商人の手元にはナッツが1個残った。



すべてのナッツが同じ重さだとしたら、最初に商人が持ってきたナッツの袋の重さは何グラムだった？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（181ページ）より

