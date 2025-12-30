特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”から、食品大手を含む22社から内定を獲得し、現在は就活ノウハウの発信を8年間続けている「就活マン」こと藤井氏。その実体験をもとにした著書『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載の一冊です。今回は、SoZo株式会社 代表取締役として活躍しながら、3人の子どもを育て、実際に就活もサポートしてきた『1冊まるごと「完コピ」読書術』著者のあつみゆりか氏との特別対談が実現しました。親からみたリアルな就活の視点から、一瞬で内定する学生が冬休みに親と話していることについて語っていただきます。（構成／ダイヤモンド社・森）

親子で1on1

――現代の就活において、親はどのように子どもをサポートすべきでしょうか。あつみさんが実際に行われた娘さんのサポートについてお聞かせください。

あつみゆりか氏（以下、あつみ氏）：娘の就活をサポートする際、まずやったのがZoomでの模擬面接です。

藤井智也氏（以下、藤井氏）：対面ではなく、Zoomを選ばれた理由はなんでですか。

あつみ氏：一つは、録画ができることです。客観的に自分の話し方を振り返れます。もう一つは、最初の面接はZoomが多いので、家にいるいつもの親子関係ではなく、Zoomにすることでお互いピリッとする、本当の模擬面接の雰囲気が出せるからです。

あつみ氏：「こうやって聞かれた時にこう答えてしまっている」という点を含めて、まず「どういう魅力をアピールできていないのか」を自分で知ってもらうようにしました。概念的な話をし始めると、「はいはいストップ。こっちは眠くてしょうがないんだよ」と言って、「落ちました」という面接をあえてやったんです。

子どものガクチカを探す

――手厳しいですね。噂で、あつみさんはお子さんのガクチカ（学生時代に頑張ったこと）を探すお手伝いもされたと聞きました。

あつみ氏：次女はアパレル会社で短期バイトしていたんですが、通常はバックヤードしかやらせてもらえないのにフロントを任されるようになったんです。

藤井氏：ええ、すごいですね。

あつみ氏：なぜそんなことになったのか聞くと、「私はまずバイトに入った瞬間にフロアを見ることから始めている」と。

藤井氏：それは、どういう目的でフロアを見ていたのでしょうか。

あつみ氏：その会社のコンセプトが「店員に聞かずにセルフで買い物ができること」なので、店は欠品がない状態でなければならないと考えたそうです。だから、フロアを全部見渡して欠品があるものをスマホで撮り、バックヤードの先輩だろうが関係なく「持ってきて」と指示を出していた。

藤井氏：短期バイトなのに「店長の視点」を持っていたんですね。

あつみ氏：「なんでそこまでやったの？」と聞いたら、彼女は「だってそれが会社のミッションじゃん」と言ったんです。私は「それは本当に店長の資質を、誰からも教えられずに持っている。コンサルとかマーケティングの業界からしたらすごく評価されることだよ」と伝えました。

藤井氏：まさに、適性が高いということですよね。子どもの長所を探すのはいいですね。

あつみ氏：本人が当たり前にやっていることは、すごいと思っていないので、面接でピックアップできないことです。ポイントは、大人から見て「それはすごいことなんだよ」という視点を普段の日常会話から探してあげること。自分では意識していない具体的なエピソードと強みの言語化に繋がっていくのです。

――日常会話の工夫もされていたそうですね。

あつみ氏：はい、私は娘とよくお風呂に一緒に入るんですよ。お風呂はスマホも基本持ち込まないので、15分から20分ぐらい集中して喋れます。これを私は「お風呂1on1」と呼んでいるんです。ただ、これは異性の子どもにはできないので。長男とは月に1回ほどのペースで意識的にサシご飯をします。普段ではたどり着けない深さまで喋ることができて、初出しのエピソードや本音がポロポロ出てくる。コミュニケーション量が全然違います。

――あつみさん、藤井さん、ありがとうございました。

（本稿は、『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』の著者・藤井智也氏と、『1冊まるごと「完コピ」読書術』の著者・あつみゆりか氏への対談インタビューをもとに構成したものです）