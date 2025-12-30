ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が２９日（日本時間３０日）、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」に出演し、西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）について言及した。同記者は、候補とされるチームに触れつつ、「カブスと今井の組み合わせはいいと思う。可能性はある。メッツも名前が挙がっている球団。これまではヤンキースとの関連の方が強かったですが、（米報道で）やや否定されてますね。ヤンキース内部では、今井に対する評価が割れていると思います」と解説した。

今オフの移籍市場で先発投手の目玉の１人となっている今井。４５日間の交渉期限は、米東部時間で１１月１９日の午前８時（同午後１０時）にスタートし、来年１月２日の午後５時（同３日午前７時）まで。当初、今井争奪戦にはヤンキース、パドレスなど１０球団前後が参戦しているとされていた。今月上旬には米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者が「ヤンキース、メッツ、フィリーズが有力だ」と３球団の名前を挙げたこともあった。

ヘイマン記者は今井のスライダーを高く評価しつつ、「各球団は彼を先発２番手〜３番手クラスと見ています。ＦＡ補償もなく、まだ２７歳。市場価値は高い」と指摘。その上で「私はずっと、今井はカブスに合うと言ってきました。確実に候補です」と、強調した。