映画『国宝』での演技が話題となっている俳優の黒川想矢さん（16）にインタビュー。俳優業と高校生活を両立している黒川さんが、映画『国宝』に出演して感じた変化や今後チャレンジしたいことを伺いました。

黒川さんは、5歳から芸能活動をスタート。2023年公開の映画『怪物』では、第47回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しました。そして、歴代興行収入ランキングで22年ぶりに邦画実写1位の記録を塗り替えた（興行通信社調べ）映画『国宝』では、吉沢亮さん演じる主人公・喜久雄の少年時代を好演。第17回TAMA映画賞で最優秀新進男優賞に輝きました。

■映画『国宝』に出演 同級生からの言葉に驚き

――映画『国宝』に出演して反響はありましたか？

（友達に）「一緒に見に行こう」って言われたりしてものすごくうれしかった。ある同級生から「国宝を見てきたんだけど、めっちゃよかったから見に行ってこいよ」って言われて。俺ちょっと出ているけどなって思って驚いたんですけども、（役を見て）黒川想矢を感じなかったということでもあるのかなと思って、それを言われたときは一番うれしかったです。

――撮影が終わった後も歌舞伎の稽古を続けた理由を教えてください。

『藤娘』という演目があるんですけど、吉沢亮さんが踊られたところまでちゃんと踊れるようになろうということで練習をしました。先生や（映画で共演した）寺島しのぶさんがすすめてくださって。歌舞伎や日本舞踊は無心になれる部分がすごく演技に似ている気がしてて、無心になれる瞬間が楽しくて、稽古を続けさせていただいたというのもあるのかなと思います。

――主演の吉沢亮さんからの言葉で印象に残っていることはありますか？

撮影中は、吉沢さんにお会いすることはなかったんですけど、撮影後に釜山国際映画祭に行かせていただいたり、舞台挨拶でお会いしたり話す機会も撮影後に結構ありました。吉沢さんから「自分の言葉で考えて話そうとする姿がすごく好きだよ」って言ってくださって、しゃべれなくてもそれでもいいんだよって言ってもらっているような気がして、ものすごくうれしかったのを覚えています。

――2025年を振り返ってどんな1年でしたか？

自分にとって挑戦するような役が今年は多かったような気がします。その場で受け取った“風”や“におい”だったり、そういうものを感じながら演技をするということを意識して、それが楽しいと感じていました。そういう面においても、挑戦することが多かった1年な気がします。

■映画『国宝』での経験をいかし、自ら着付けをした浴衣姿

12月には、自身初となるカレンダーを発売。映画『国宝』の稽古で浴衣を着たことから、自ら着付けをして撮影に臨んだという浴衣姿も収められています。さらに、ファンと直接交流するお渡し会イベントも12月14日に初めて開催し、幅広い世代のファンが訪れていました。2026年1月には東京と大阪でイベントを開催する予定です。

――初めてとなるカレンダーのお渡し会イベントを終えられていかがですか？

ファンの方と直接お会いすることは、今回が初めてだったのでお会いすることができてすごく楽しかったです。映画『国宝』を見てくれた方とか「今年受験なので応援メッセージをください」とか言ってくださって、皆さんお忙しい時期に会いに来てくださったのがものすごくうれしいです。

――カレンダーの撮影で印象に残っていることを教えてください。

誰もいないサンシャイン水族館で撮影をしたんですけど、めちゃくちゃキレイでした。写真を撮るのが趣味なのでイワシの群れの写真が撮れてうれしかったです。

■英語で演技に挑戦してみたい

――今年高校生になられましたが、どんな俳優を目指したいですか？

俳優である前にいい人間でありたいなと思いますし、いい俳優にもいい人間にもなれるように頑張りたいです。

――今後挑戦してみたいことを教えてください。

海外の映画祭とかにも行かせていただく機会があったり、英語で演技に挑戦してみたいという夢があります。学校生活でも英語を頑張りたいなと思いますし、いつか英語で演技ができるようにこれからも頑張っていきたいです。