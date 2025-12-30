“マルチタスクができない”ジョディ・フォスター「それが私の性格」
ジョディ・フォスター（63歳）は、ひとつのことに全力で集中し、それが「終わった」と感じたらすぐに次へ進むタイプだという。映画「羊たちの沈黙」などで知られるジョディはレッド誌の取材で、「それが私の性格なの」と語っている。
ジョディは「ひとつのことに完全に集中して取り組み、終わったらスキーに行きたいくらい」と話し、自分はマルチタスクができるタイプではなく、「一つのチャンネルだけを流している人みたい」と表現した。
またジョディは、新しい挑戦を見つけることが好きで、心身ともに没頭しなければならないような学びに魅力を感じるという。「誰かに『ジョディ、これから1年かけて中国語を話せるようになって、フルートも演奏できるようになって』と言われたら、喜んで挑戦するわ」と語った。
さらに、1年ほど学校に戻るというアイデアにも惹かれていると明かす一方で、「一生その道の専門家でいなければならないようなコミットメントはしたくない」とも述べ、「私はテレビで専門家役を演じられれば十分」と笑い交じりに話した。
