ラオスで児童買春を行う「小児性愛者の日本人」が後を経たない異常な状況【ルポ対談】

詐欺、売春、人身売買ーーあらゆる犯罪を仕切る中華系の巨大組織が勢いを増している。各国の追及から逃れるべく、彼らは日本に上陸している。

犯罪が横行する東南アジアの現状を、ルポライターの安田峰俊氏とジャーナリストの泰梨沙子氏は、それぞれ別の視座から取材し続けてきた。安田氏は現地を支配する中国側、泰氏は支配される現地側の視点から、カンボジア、ミャンマー、ラオスなど各地に点在する詐欺組織の拠点や違法売春の現場に潜入し、その実態を暴いてきた。危険地帯を知り尽くす2人が、東南アジア犯罪の今とこれからを語る。

日本人小児性愛者がラオスに集まる

泰：私が取材したのは、ラオスの首都ビエンチャンにあるホテルです。児童売春が平然と行われていて、悲惨な光景を目の当たりにしました。小さな部屋に10代の少女たちがずらりと並んで座り、男性客が次々と指名していく。中には10歳前後の少女もいました。

安田：多くの日本人がそこを訪れて買春をしていたそうですね。

泰：日本人がSNSで情報共有して、現地に押し寄せていたんです。現地を取材したとき何度か日本人と話したのですが、彼らは自分の行為を犯罪だと認めず、正当化するばかりでした。現地で児童売春のコーディネーターのような仕事をしている日本人もいる。表向きはフツーの店主が、日本人小児性愛者に情報を流しているケースもありました。

ラオスに買春にくる中国人や韓国人は、「安い」という理由で児童買春をします。しかし、日本人は小児性愛者ばかりで、「毛が生えていない子どもがいい」「処女がいい」「行為中の様子を撮影したい」といった特殊な性癖を持つ者たちでした。

安田：6月には、日本政府に対応を求める署名が在ラオス日本大使館に集まりました。それを受けて、異例の「警告文」が発表されましたが、約半年がたったいま、規制は進んでいるのでしょうか。

泰：11月に愛子さまがラオスを訪問する直前に、一時的に取り締まりが厳しくなりました。ビエンチャンの空港近くにあった売春宿も閉鎖されたんです。ただ、空港から車で何時間もかかる場所に、同じような施設ができています。以前はネオンがガンガン光って堂々と営業していたのが、今は電気を消して闇営業のような形になっている。

安田：警察の腐敗も深刻ですよね。彼らは完全に賄賂漬けになっている。

私はカンボジアで取材中、バイクで移動していたら何度も警察に止められました。はじめ600バーツ（約3000円）を要求されたのに、「レシートください」と言ったら、なぜか400バーツに値下げされて解放（笑）。その後また別の場所で止められましたが、日本のパスポートを見せたら「中国人じゃないのか。じゃあいいや」と。

おそらく、カネを持っているからと、検問のフリをしてタカっているんです。

日本の警察は舐められている

泰：そんな状況だから、2026年も東南アジアでの犯罪は減らないと思います。

安田：プリンスグループ、フイワンなど、表向きは不動産開発や金融業を営み、裏で詐欺ビジネスに関わっている大企業の拠点が、密かに日本に進出してきています。どちらもカンボジアに本拠地を置く華人系の企業です。世界各国に拠点を持ち、特殊詐欺や人身売買、マネーロンダリングを行っている。園区の運営にも深くかかわっています。

泰：先進各国はプリンスグループとフイワンを犯罪に加担していると認定しており、アメリカは両企業に制裁を加えました。イギリスでは200億円規模の資産を差し押さえられ、台湾でも保釈はされたものの幹部が逮捕されています。カンボジア政府もついに関連企業の規制などに動き出しています。

そうした中で、唯一何もしていないのが日本なんです。それどころか、カンボジアでの摘発が本格化したタイミングで、幹部クラスが数百人単位で日本に逃げてきたという情報もあります。

把握している範囲だと、プリンスグループは東京・北青山などに、フイワンは高田馬場に拠点を持っています。

安田：カンボジア当局ですら摘発のポーズを示す相手に日本の警察は何もしていない。東南アジアの悪い中国人にとって、日本は最後の「安全地帯」になっている。

日本は治安とインフラが整っている。中国人コミュニティもあるから従業員の雇用にも困らない。なのに、警察に摘発されない。犯罪組織が拠点を置くには、これ以上ない条件が揃っているんです。

日本側の警察筋の話を聞く限り、事の重大性をいまだに認識しておらず、捜査が進んでいない感じです。

泰：このままでは、日本国内を拠点にした中華系マフィアによる犯罪がさらに拡大していくでしょう。マネーロンダリングはもちろん、人身売買や薬物の密輸も行われる可能性があります。すでに静かに侵食は始まっているんです。

安田：私たちは引き続き、東南アジアを中心に取材を続けていきます。闇を可視化し続けるのは、取材の当事者としては非常にスリリングです。

安田峰俊（ルポライター）

やすだ・みねとし／広島大学大学院文学研究科修士課程修了。立命館大学人文科学研究所客員協力研究員。著書に『八九六四』（第5回城山三郎賞、第50回大宅壮一ノンフィクション賞受賞）、『民族がわかれば中国がわかる』などがある

泰梨沙子（ジャーナリスト）

はた・りさこ／'15〜'21年、アジアの経済情報を配信する共同通信グループ系メディアで記者を務める。タイ駐在5年を経て、'21年10月に独立。フリージャーナリストとしてタイ、ミャンマー、カンボジア、ラオスの人道問題について執筆している

