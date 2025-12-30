KANEBOの新化粧水で未来肌へ♡希望を纏ううるおい体験

美しさだけでなく「希望」を届けるKANEBOから、未来へ進み続ける肌を見据えた新しい化粧水が登場します。乾燥にさらされる毎日の中で、肌本来の力を育み、うるおいとツヤを絶え間なく注ぎ込む一本。スキンケアの時間が、ただ整えるだけでなく、明日の自分に期待を持てるひとときへ変わります。水が満ちるような透明感と生命感を、毎日の習慣に取り入れてみませんか♡

胎脂着想のうるおい革命

「カネボウジェネレイティングエッセンシャルズ」は、生まれたての肌を守る胎脂に着想した「TAISHI™Micro-Lipo※1」を、KANEBOとして初めて化粧水に配合。

肌の凹凸を問わず、うるおいをムラなく届ける全面浸透技術※2と組み合わせることで、角層の隅々まで深く浸透します。溢れ出るようなうるおいが肌を包み込み、にごりのない透明感と自然なツヤを引き出します。

ロクシタンの新年限定キット♡午モチーフが可愛い2026ギフトが登場

42日間で育むプログレスケア

健やかな美のサイクルに着目した「ジェネレイティングコンプレックス※3」を配合し、使い続けることで美しさを高める設計に。

1本で約42日間※4のケアを想定し、日々の積み重ねが未来の肌へとつながります。

みずみずしさの中にほどよいとろみを感じるテクスチャーは、2段階浸透メソッドとともに心地よくなじみ、スキンケアの満足度を高めてくれます。

生命感あふれる水滴肌へ

価格：13,200円（税込）／レフィル価格：12,650円（税込）

絶えず注がれる深化したうるおい※5により、乾燥による影やくすみを感じさせない肌印象へ。肌全体に均一に広がる処方設計で、触れた瞬間からみずみずしさを実感できます。

ツヤと透明感が重なり合うことで、まるで水をまとったような、生命感に満ちた肌へと導きます。

容量：各168mL

※表示価格はメーカー希望小売価格です

※１：分岐脂肪酸(C10-40)コレステロールエステルズ、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル 、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、DPG

※２：角層まで

※３：オレンジ果汁、モモ葉エキス、ユーカリ葉エキス、アセチルグルコサミン、オランダガラシエキス、ヒバマタエキス、ビターオレンジ皮エキス、アシタバ葉／茎エキス、グリセリン

※４：1 本（168mL）を適量（1 回約 2 mL として）朝晩使用した場合、約42日間使用できます

※５：KANEBO内技術において

うるおいと希望を、毎日の一滴に♡

肌を満たすことは、未来の自分を大切にすること。KANEBOの新しい化粧水は、うるおいを与えるだけでなく、美しさを更新し続ける発想で日常に寄り添います。

朝晩のケアが、希望を感じるルーティンへ変わる42日間。水滴るようなツヤと透明感を重ねながら、自分らしい美しさを育ててみてはいかがでしょうか♪