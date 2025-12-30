年末年始に行きたいと思う「埼玉県の道の駅」ランキング！ 2位「アグリパークゆめすぎと」を抑えた1位は？【2025年調査】
帰省の手土産や新年のあいさつにぴったりな逸品がそろうこの季節は、地域独自のこだわりが光る特産品コーナーから目が離せません. 家族団らんのテーブルを豪華に演出する新鮮な海鮮や、冬のご当地グルメなどを求めて、たくさんの人が足を運ぶ人気の「道の駅」をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「埼玉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※例年、年末年始は休業予定です。せっかくの訪問が無駄にならないよう、事前に公式WebサイトやSNSなどで営業状況をチェックしておくのが安心です。
回答者からは「家族で1日中楽しめるからいきたい。収穫体験のできるカントリー農園もあるみたい」（40代女性／長崎県）、「年越しそばなどの季節の商品が多く販売されていそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「冬でも温かい農産物の軽食やカフェがあってのんびり過ごせて、季節の花や直売所でのお買い物を楽しみながら年末年始の休憩にぴったりだから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※例年、年末年始は一部施設で休業や営業時間の変更があります。お出かけになる際は、事前に公式Webサイトなどで最新情報をご確認ください。
回答者からは「温泉で冷えた体を癒せ、雪景色の秩父を楽しめるから」（20代女性／東京都）、「温泉施設が併設されており、寒さの厳しい年末年始に体を温めながら過ごせる点が魅力だからです」（20代女性／大阪府）、「日帰りでも十分楽しめる場所です。年始にゆっくりしたい時におすすめです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：アグリパークゆめすぎと（杉戸町）／38票2位にランクインしたのは、杉戸町にある「アグリパークゆめすぎと」です。広大な敷地を誇る「農産物直売所」と「農業体験」がテーマの道の駅で、家族連れに絶大な人気を誇ります。冬の時期は、地元農家が丹精込めて育てた新鮮な冬野菜が豊富に並び、お正月料理の食材探しに最適。手ぶらで楽しめるBBQ広場や、子どもたちが遊べる大型遊具も充実しており、年末年始の休暇中に家族でお出かけするにはぴったりのスポットです。
1位：大滝温泉（秩父市）／46票見事1位に輝いたのは、秩父市にある「大滝温泉」でした。秩父の深い山々に囲まれた荒川沿いに位置し、本格的な日帰り温泉施設「遊湯館」を併設しているのが最大の特徴です。関東でも屈指の成分含有量を誇る名湯は、冬の冷えた体を芯から温めてくれます。年末年始の慌ただしさを忘れ、雪化粧をした秩父の景色を眺めながら温泉に浸かるぜいたくな時間は格別。さらに、特産の「しゃくし菜漬」などの名産品もそろっており、秩父観光の締めくくりに寄りたいリフレッシュスポットとして圧倒的な1位となりました。
