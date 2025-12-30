新車53万円！ ヤマハ新型「オフロードバイク」“日本導入”に反響殺到！

ヤマハは2025年12月18日、原付二種クラスに属する新型オフロードバイク「WR125R ABS（以下、WR125R）」を、2026年1月30日から国内市場にて販売を開始すると発表しました。

近年、維持費の安さや手軽さから通勤・通学の足としてだけでなく、趣味の乗り物としても人気が高まる125ccクラス。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新型「オフロードバイク」です！（35枚）

新たに本格的なオフロードモデルが選択肢として加わるということで、様々な反響が寄せられています。

今回発表された新型WR125Rは、「オフロードの世界に飛び込める青い相棒」を開発コンセプトに掲げ、エントリーモデルという枠組みを超えた本格的な車体構成を持つ一台として、「遊べる原付二種オフローダー」のポジションを埋める戦略的なモデルです。

パワーユニットには、排気量124ccの水冷4ストロークSOHC4バルブ単気筒エンジンを搭載し、最高出力15馬力・最大トルク11Nmを発揮。

この数値もさることながら、特筆すべきはヤマハの小排気量スポーツモデルで実績のある可変バルブ機構「VVA」の採用です。7000回転から7400回転の領域で吸気カムが切り替わるこのシステムにより、オフロードで求められる粘り強い低速トルクと、舗装路での爽快な加速性能を両立しています。

これに対し、市場からは「気兼ねなくエンジンを回して、傷もスタックも恐れずに未舗装路に挑めるのが小型オフ車の魅力」「林道を走るトレッキング用としては十分なスペック」といった、125ccならではの使い切れる性能を歓迎する声が上がっています。

また、WMTCモード値で44.8km／Lという燃費性能と8.1Lの燃料タンクの組み合わせにより、計算上は約360kmの航続が可能ですが、一部のツーリングユーザーからは「移動してから山奥に入ることを考えるともう少し容量が欲しい」「12Lくらいあれば安心なのに」といった、より長い航続距離を求める要望も見られます。

車体構成における最大のトピックは、このクラスでは貴重な「フルサイズ」の足回りが与えられている点です。

フロント21インチ、リア18インチという本格的なスポークホイールの組み合わせに加え、フロントサスペンションにはインナーチューブ径41mm、ストローク量215mmを誇るKYB製フォークを採用。リアにはリンク式モノクロスサスペンションを装備し、最低地上高は265mmを確保しています。

この妥協のない設計に対し、SNSなどでは「国内市場にフルサイズのトレール車が投入されるのは本当に貴重」「シート高875mmという数値がいかにも“やる気”な高さで好感が持てる」「これは名車の予感…」といった、本格派を待ち望んでいたファンからの歓喜の声が溢れています。

一方で、本格的な装備ゆえの車重についてはカワサキ「KLX230」などと比較し、「水冷エンジンやABSユニットの影響か230ccクラスより重いのが気になる」といった指摘もありますが、同時に「価格は最新のKLXより約8万円も安く、ヤマハは価格設定をかなり頑張った」と、53万9000円（消費税込）というプライスタグを評価する意見が大勢を占めています。

機能面では、現代のモデルらしくコネクティッド機能も充実しています。専用アプリ「Y-Connect」と連携することで、電話やメールの着信通知をメーターに表示できるほか、スマートフォン側でメンテナンス時期の管理などが可能です。しかし、こうした先進装備の搭載の一方で、ベテランライダーの一部からは「バッテリー上がりのリスクを考えるとキックペダルが欲しかった」「2ストローク時代の軽さが懐かしい」といった、アナログな機構を惜しむ声も聞かれます。

それでも、フロントABSの標準装備など、現代の交通事情に即した安全性能の確保は、エントリーライダーが安心してオフロードの世界に踏み出すための重要な要素として好意的に受け止められています。

維持費の面でも、原付二種であることのメリットは大きく、「クルマの任意保険にファミリーバイク特約をつければ保険料を抑えられる」「税金も安いのでセカンドバイクに最適」といった経済合理性を指摘する声が数多く寄せられています。

もちろん、法規上高速道路や自動車専用道路を走行できないため「都市間のワープができない…」とデメリットの指摘もありますが、「高速に乗らずに下道をトコトコ走るのもまた一興」「維持費の安さを考えれば最高の遊び道具」と、割り切って楽しもうとするポジティブな反応が目立ちます。

また長らく生産終了した名車「セロー250」の後継モデルを待望する声も根強く、「ヤマハなら一日も早いセローの復活を」と願うファンも少なくありませんが、今回の新型WR125Rの登場は「ヤマハが公道用オフロード車を再び出してくれたこと自体が嬉しい」「選択肢が増えるのは素晴らしいこと」と、概ね好意的に受け入れられています。

新車で購入できる国産オフロード車の選択肢が広がることは、ベテランからビギナーまで、多くのライダーにとって歓迎すべきニュースであり、新型WR125Rは日本のオフロードバイク市場に新たな活気を呼び込む起爆剤となる可能性を秘めています。