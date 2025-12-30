¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×ÀéÍøµÙ¤Î»ÒÂ¹¤Ç¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¡¦Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¡Öº£¤òÂç»ö¤Ë¡£º£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¡×Àï¸å80Ç¯¤òÀ¸¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ØºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸µ»ö£¡Û
µþÅÔ¤ÎÃãÆ»¡¦Î¢Àé²È¤Î£±£µÂå²È¸µ¤Ç¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë£±£°£²ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¡£µìÆüËÜ³¤·³¤Î¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Í£Â£Ó¤Ï¡¢Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó£²¤«·îÁ°¤Î£¶·î£±£¶Æü¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¡¢Ìó£±»þ´Ö¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´Ê¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¡Ö°ä¸À¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿ØÃæ¤Ç³«¤¤¤¿Ãã²ñ¤ÇÀïÍ§¤é¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¡¼¤ó¡×¤È¶«¤ó¤À¸÷·Ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿Àé¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¡¢Àï¸å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÃãÆ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¤ä¡¢¡ÖÆÃ¹¶¤Ï¥Æ¥í¡×¤È¤Î¸ÀÀâ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÃãÆ»¤Ç³¤³°¤Ø¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×ÅÁ¤¨¤ë
¡ÊÀé¸¼¼¼¤µ¤ó¡Ë
»ä¤Ï°ÕÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î£¸£°Ç¯´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤É³¤³°£·£°¥«¹ñ°Ê¾å¡¢£³£°£°²ó°Ê¾å¡¢°ìÏÐ¤Î¤ªÃã¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¢°ìÏÐ¤Î¤ªÃã¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¥Ü¥¦¥ë¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¡¢Ê¿ÏÂ¤¬¤³¤Î¤ªÃãÏÒ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÃãÏÒ¤Ï¤Þ¤ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¾®¤µ¤ÊÃÏµå¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¤ªÃã¤Î¿§¡¢¼«Á³¶¦À¸¡¢ÎÐ¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ÞÀ¤³¦¤«¤éÎÐ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©ÎÐ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»¦È²¤È¤·¤¿º½Çù¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤äº½Çù¤è¤ê¤â¤Ò¤É¤¤¤è¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÀ¤³¦Ãæ¡¢¤³¤Î°ìÏÐ¤Î¤ªÃã¤ò¾®¤µ¤¤¤±¤ÉÃÏµå¡á¥¢¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¡¢¥ë¥Ã¥¯¥È¥¦¥¢¡¼¥¹¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿§¤ò¸«¤Ê¤µ¤¤¤È¡£
¿Í´Ö¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¼«Á³¶¦À¸¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£ÎÐ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¤À¤á¤Ç¤¹¡£ÎÐ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿å¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ»ä¤Ï°ìÏÐ¤Î¤ªÃã¤«¤é¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆÃ¹¶¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È
ÀÎ¤Îµ¼Ô¤¬¤Í¡ÖÆÃ¹¶¤Ï¥Æ¥í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£¥Æ¥í¤Ï²¿¤Ç¤âÌµº¹ÊÌ¤Ë¤¹¤ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤ó¤À¤è¡£Ê¼Ââ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Ï¢Ãæ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤Ç¥Æ¥í¤ä¤È¸À¤¦¤Í¤ó¡¢¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿µ¼Ô¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁÆÃ¹¶¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ÎÏ¢Ãæ¤ÏÎÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¹¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¿Îá¡¢Ì¿Îá¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤¿¤Á¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Æ¥í¤ß¤¿¤¤¤ËÌµº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿®¶Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï±³¡£»ä¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¿Æ¤Î¤¿¤á¤ä»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÌ¿¤ò¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡£
·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤êÌ¿Îá¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ÷¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅö»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÌ¿Îá¤Ç¤É¤ó¤ÊÌ¿Îá¤Ç¤âÌ¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð·³Îá°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ì¤·¤¯¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤ºÃ¦Áö¤·¤¿¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢³ØÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡£Âç³ØÀ¸¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Æ¥êÏ¢Ãæ¤¬¡¢¤½¤ê¤ã²¥¤é¤ì½³¤È¤Ð¤µ¤ì¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤ÀÁà½Ä¤·¤¿¤ê¡¢·±Îý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈô¤Ö¤Î¤«¡¢¤Èµ¡³£À°È÷¤âÁ´Éô½¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹©³ØÉô¹Ô¤«¤Ê¤¤Ê¸·Ï¤Î³ØÀ¸¤¬Ìý¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈô¤Ö¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÀï¸å¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ°È÷°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¯¤é¤¤µ»ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¨¤¨¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤âÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡£¤Ç¤âÊ¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¡£¹¬¤¤»ä¤Ë¤Ï¤ªÃã¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÀêÎÎÃæ¤Î£±£¹£µ£±Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£²£¶Ç¯¡Ë£±·î¤Ë¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊCIE¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼»ÊÎáÉô¤«¤é¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÊ¸¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆÍè¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¡¢»æÀÚ¤ì°ìËç¡ÖÀêÎÎ¹ñÌ±Ãæ¤Ë¤Ä¤ÊÝ¸î¤ò¤µ¤ì¤¿¤·¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ·³ÍÑµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢2Ç¯´Ö¡£
»ä¤ÏÆ±»Ö¼Ò¤Ç±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤·¡¢Æ±»Ö¼Ò¤Ï¸ì³Ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢³¤·³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢³¤·³¤âÁ´Éô±Ñ¸ì¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦£·¤Ä¤Î³¤¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡£ÀÎ¤ÏÀ©³¤¸¢¡¢¤Ç¤âÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ©³¤¸¢¤è¤êÀ©¶õ¸¢¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÏÃ¤»¤Ð£±ÆüÃæ¤«¤«¤ë¤±¤ÉÂçÊÑ¤ÊÃÏ¹ö¤ÎÃæ¤ÇËèÆüËèÆüÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Í¤¨¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤»»à¤Ë¤Ë¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¤¸¤¿¤Ð¤¿¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ç¤âÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸À¤¦¤Æ°¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤ï¤·¤é²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Ì¤ó¤ä¤í¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¼ª¤ËÆþ¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¤·¤Ã¡¢¤·¤Ã¡×Ã¯¤«¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¡¢Åö»þ¤Ï°ìÀÚ¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢µã¤¸À¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¹ÖµÁ¤È¤«¤¹¤ë¤±¤Éº£¤ÎÏ¢Ãæ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¡£¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ü¤±¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍøµÙ¤¬Ä«Á¯À¬È²¤ò´Ò¸À¡Ê¤«¤ó¤²¤ó¡Ë¤·¤ÆÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡¢¤Ï¤¢¡¼¡¢¤È¡¢¤½¤Î»þ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÍøµÙ¤ÏÊ¢¤ò¾¤¤µ¤ì¤¿¡¢»ä¤Ï£±£µÂåÌÜ¤Ç¤Þ¤¿Ê¢¤ò¾¤¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å²¿¤Ë¤â¡¢¹Í¤¨¤ó¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤ß¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤Õ¤¯¤í¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¡£
½ÐÀ¬¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ
Êì¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡££²£°ºÐ¤Þ¤Ç²È¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿ÃË¤ò·³¤ËÊû¤²¤ë¡£¤·¤«¤âÀ¸¤¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈô¹Ôµ¡¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦Êì¤Ï¡£
¤¢¤Î¤È¤Êì¤¬»ä¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢½ÐÀ¬¤¹¤ë»þ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹²¤Æ¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¹²¤Æ¤¿¤é¤À¤á¤è¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡ØÍøµÙ¤µ¤Þ¡¢ÍøµÙ¤µ¤Þ¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ï¤¿¤·¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Î¾å¤Ç¤â¶«¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ï¡£²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Ã¯¤òº¨¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ËÍ¤Ï¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤´¤í¤«¤éÂèÆó¼¡ÂçÀï¤ÎÁ°¤Îâº¹Â¶¶¡¢Âç³Ø¤Þ¤ÇÀïÁèÀïÁèÀïÁè¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤³¤È¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¤¤¨¤ä¤»¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¿ÔÃéÊó¹ñ¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤Æ¡£Å´¤â²¿¤Ç¤âÊü½Ð¡¢Ì±´Ö¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÅöÁ³¤À¤È¡£¤ï¤¿¤·¤Î¤ª¤¸¤âÀè¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬âº¹Â¶¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¾·½¸¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤ÆÀï»à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È°ì¸À¤â¸À¤Ã¤¿¤éÈó¹ñÌ±¤Ç¤¹¡¢Èó¹ñÌ±¡£
°ÖÎîº×¤Ïº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¡¡102ºÐ¡Ö¤³¤³¤Ç¤´ÌµÎé¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î´Ö¤â²Æì¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ÖÎîº×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Í§¤ËËèÇ¯²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¡£²Æì¤Ë¤ß¤ó¤ÊÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤ª¡¼¤¤¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¸Æ¤Ö¤Î¤è¡£2025Ç¯¤Ï£¶·î¤Ï¤¸¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿º£Ç¯£±£°·î¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡¢²Æì¤Ç°ÖÎîº×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï²Æì¤Î¸©Ì±¤Î°ÖÎîº×¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÃç´Ö¤Î°ÖÎîº×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤ÎÁü¤ÎÁ°¤Ç¤´¸¥Ãã¤ò¤·¡¢³¤¾å¤ËÁ¥¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤ä¤È»×¤¦¡£¤Ü¤¯¤â¤â¤¦£±£°£²ºÐ¤À¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦¤·¤ó¤É¤¤¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ç¤´ÌµÎé¤·¤Ê¡£¡ÖÀéÃæ°Ó¡¢¤³¤³¤Ç¤´ÌµÎé¤·¤Þ¤¹¡×¡£¡Ê¤È¡¢Àé¤µ¤ó¤Ï·ÉÎé¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡Ë
¤â¤¦Ã¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ü¤¯¤é¤ÎÃç´Ö¤Ï»ä£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ß¤Ê»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Ê¥¤¤È¤¤¤¦ÎíÀï¾è¤ê¤Î¡¢¹Åç½Ð¿È¤Î¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤Í¡¢»äÄ¹¡¹ÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÀïÁè¤Î¹¥¤¤ÊÃË¤ä¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»ä¤Ï¡¢ÍøµÙ¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¦½¨µÈ¤Ë¡¢¡ÖÀïÁè¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Àï¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÎÙ¹ñ¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÃã¤ò´«¤á¹ç¤¦¿´¤Ç¤ä¤ï¤é¤®¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡×Ä«Á¯À¬È²¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤È´Ò¸À¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÍøµÙ¤ÏÉÔ¶½¤òÇã¤Ã¤ÆÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÍøµÙ¤ÎÀº¿À¤ÏÏÂ¡Ê¤ï¡Ë¡¢·É¡Ê¤±¤¤¡Ë¡¢À¶¡Ê¤»¤¤¡Ë¡¢ÀÅ¡Ê¤¸¤ã¤¯¡Ë¡£ÏÂ¤Ï¤Ê¤´¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂÊ¿ÏÂ¤È´úÎ©¤Æ¤Æ¸ý¤¤¤¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤ËÊ¿ÏÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¸ý¤Ç¸À¤¦¤Æ¤âÊ¿ÏÂ¤ÏÍè¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ÎÍ¦µ¤¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«°ìÊÕÅÝ¡£ÆüËÜ¤ÏÆÈÎ©¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È½ô³°¹ñ¤ÈÂç¤¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬ËÜÅö¤Ë¹ñÂÎ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¼«±ÒÂâ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ï·³Ââ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ñ¤ò¼é¤ì¤ë¡©·³¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«±ÒÂâ¤Ï·³¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÏÃÆ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·â¤Æ¤ä¤·¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë·â¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¶õÃæÀï¤ò¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¹ñ¤ò¼é¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¹ñÌ±¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤è¤½¤Î¹ñ¤Ë´ú¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×
»ä¤ÏÃã¤Î³°¸ò¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï°ìÏÒ¤Î¤ªÃã¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï´Ö¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÂçÅýÎÎ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ä¥¼¥Ã¥«¡¼¤µ¤ó¿ÆÍ§¤ä¤Ã¤¿¡¢¸Õ¶ÓÞ¹¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Ë»°²ó¤â¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÀé¤µ¤ó¤ªÃã¤ò¡¢¤Ã¤Æ¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥æ¡¼¡¢¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¥ß¡¼¡¢¤³¤Î¤ªÃã¤ò¤¹¤¹¤á¤ëµ¤»ý¤Á¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÏÍøµÙ¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÍøµÙ¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£µ£°£°Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ç¤³¤½¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¸¼´Ø¡¢µï´Ö¡¢µÒ´Ö¡£µï´Ö¤Ç¿Æ»Ò¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òµÒ´Ö¤Ë¡¢¾²¤Î´Ö¤Ê¤É¤Î´Ö¤¬¤¢¤ë¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ë´Ö¤ò¤È¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÈó¾ï¤Ë´Ö¤Î¼è¤êÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤¬¤ªÃã¤Ç¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤ò¤É¤¦¤¾¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¡¢´Ö¤Ç¤¹¤è¡¢¤ªÅÀÁ°¤Ï¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¡Öº£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×
¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Ü¸À¤¦¤¿¤Ã¤Æ¥À¥á¡¢ËÍ¤ÏÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥á¡£À¤³¦Ãæ¾ð¤±¤Ê¤¤¡¢¼«Í³ËÛÊü¤³¤ì¤À¤±¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¡£
º£¤ÎÏ¢Ãæ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢Ì¤Íè¡¢Ì¤Íè¤Ø¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£º£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥Ê¥¦¡áº£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤Ê¤ó¤«Ã¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ëº£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤Ë¤½¤ì¤¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡£°ì¸À¤À¤±¡£
ÆüËÜ¤Ï£¸£°Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃ¯°ì¿ÍËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤¦¤Í¤¨¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¹Åç¤äÄ¹ºê¤ÎÌµ»Ä¤Ê¸¶Çú¤Î¤¢¤È¤ò¤ß¤Æ¤Ü¤±¡¼¤Ã¤È¸«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¤¢¤È¡£ÀïÁè¤È¤¤¤¦¶ò¤«¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤È¸À¤¦¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤óÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀïÁè¤ò¡£½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¥È¥ë¥¹¥È¥¤¤Î¡ÖÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¿Í´Ö¤Î¶òÆß¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¸¢ÎÏ¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤±¤ä¤È¡£¤ß¤Ê¤½¤ì¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤Æ¤¢¤é¤Ø¤ó¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿Åù¡¢¤ß¤ó¤Ê¶èÊÌ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Î¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥¢¥¶¡¼¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¡¢¶ì¤·¤à²ÈÂ²¡¢µ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤Ð¤Ã¤«¤ê¡¢¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤ÏÇß´³¤·¤È°®¤êÈÓ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤ä¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤¢¤ó¤ÊË³¤·¤¤¿©ÎÈ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£Á°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØ¸å¤Ë¤¤¤ëÌ±½°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤ªÊÆ°ì¤Ä¡¢º£ÂçÊÑ¤ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¼«À©¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°Ê¾å¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌó£²¤«·î¸å¡¡¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë
ÃãÆ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌó£²¤«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿£±£±·î£²£·Æü¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¿ÆÂ²¤ä¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡ÊµþÅÔÉÜ¡¡À¾ÏÆÎ´½ÓÃÎ»ö¡Ë¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÇØÃæ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¿¤«¤ì¤Æ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¸¥²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÊ¸²½Ä£¡¡ÅÔÁÒ½Ó°ìÄ¹´±¡Ë¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³°¸ò´±¡¦Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
Àé¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò±Û¤¨¤¿º£¸å¤â¡¢¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÀé¸¼¼¼¤µ¤ó¡ÛÂçÀµ12Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃãÆ»¡¦Î¢Àé²È¤Î£±£µÂå²È¸µ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢£±£¹£¹£·Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡¢ÃãÆ»¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¡££²£°£°£²Ç¯¡¢²È¸µ¤òÄ¹ÃË¤Ë¾ù¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ï³¤·³¤Î¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤ÇÀï¸å¤Ï¡¢ÃãÆ»¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£º£Ç¯£µ·î¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤ÆµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¡¢£¸·î£±£´ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë£±£°£²ºÐ¤Ç»àµî¡£