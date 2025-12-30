¡Ö¤ªÁ°¤Î¤ªÃã¤Ç¡¢Éð¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤ÉÊ¸¤Ç¾¡¤Æ¡×¼º¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤...¡¡¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¡¦Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¤¬ÃãÆ»¤ÇÅÁ¤¨¤¿¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î"¸¶ÅÀ"¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸µ»ö¢¡Û
µþÅÔ¤ÎÃãÆ»¡¦Î¢Àé²È¤Î£±£µÂå²È¸µ¤Ç¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë£±£°£²ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¡£µìÆüËÜ³¤·³¤Î¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Í£Â£Ó¤Ï¡¢Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó£²¤«·îÁ°¤Î£¶·î£±£¶Æü¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¡¢Ìó£±»þ´Ö¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´Ê¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¡Ö°ä¸À¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆÃ¹¶Ââ°÷¤À¤Ã¤¿Àé¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ØÃæ¤ÇÃã²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀïÍ§¤é¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¡¼¤ó¡×¤È¶«¤ó¤À¸÷·Ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë¡£
¤Î¤Á¤Î¿å¸Í²«Ìç¡¡ÀïÍ§¤ÎÀ¾Â¼¹¸¤µ¤ó¤âÎÞ¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¡Á¤ó¡×
¡ÊÀé¸¼¼¼¤µ¤ó¡Ë
»ä¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤Î¿å¸Í²«Ìç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼¹¸¤ÏÆüÂç½Ð¿È¤À¤¬¡¢¤ä¤Ä¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÎÞ¥Ü¥í¥Ü¥íÎ®¤·¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥¿¥ª¥è¥·¥«¥²¤È¤¤¤¦µþÅÔÂç³Ø¤ÎË¡³ØÉô¤ÇÊ¡²¬¸©¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤¨¤¨ÃË¤À¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Î¶á¤¯¤Ë²¼½É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀé¤ä¤ó¡¢»ä¤Ê¡¢Íê¤ß¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¡£»äÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Î¤È¤³¤ÎÃã¼¼¤ÇÃã¤ò°û¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ä¡£¡×
¤ï¤¿¤·¤½¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡×¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£¤Þ¤Ç»à¤Ì¤ÎÅöÁ³¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥¿¥ª¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Î¤È¤³¤ÎÃã¼¼¤ÇÃã¤Î¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ä¡×¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÀ¼Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤è¡£Èà¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡×¤Î°ì¸À¤¬¡£µ¢¤ì¤Ê¤¤¡££²£µ£°¥¥í¤ÎÇúÃÆ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ªÃã²ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â£±£°¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¾ïÏ¢¤¬¥Ï¥¿¥ª¤ä¤éÀ¾Â¼¤ä¤é¡¢Î©¶µ½Ð¿È¤Î¥ß¥º¥Î¤È¤«¤Í¡¢´ØÀ¾³Ø±¡¤Î¥ª¥Î¤È¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
£±¿Í¤À¤±¥ª¥ª¥¤¥·¡¢¥ª¥ª¥¤¥·¥Þ¥µ¥Î¥ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃ¹¶¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬º´Çì¤Î´ðÃÏ¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Ãµ¤·¤ÆÃµ¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¥ª¥ª¥¤¥·¥Þ¥µ¥Î¥ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±£´´ü¤ÇË¡À¯¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¶å½£¤Ç¡¢¥ª¥ª¥¤¥·¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¡¢½Ð·â¤ÎÁ°¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¡£¤â¤¦¤½¤ì¤ò¸å¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Í¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë
¤Á¤ç¤¦¤É¾¼ÏÂ£²£°Ç¯¤Î£µ·î£²£±Æü¤Ë½Ð·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÆÁÅç¤Î³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÇÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï³¤·³¾¯°Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤ó¤Ê¡£¤ï¤º¤«ÆþÂâ¤·¤Æ£±£°¤«·î¤Ç³¤·³¾¯°Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
£´·î£²Æü¤¯¤é¤¤¤ËÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢¼¡¤ÏÎýÀ®Ââ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌë´ÖÈô¹Ô¤ò¤·¤¿¡£¥Ò¥È¥Ò¥È¥Þ¥ë¥Þ¥ë¡á¸á¸å£±£±»þ¤Ë½Ð·â¡¢²Æì¤Þ¤Ç£´»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¤Ë²Æì¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÌë´Ö·±Îý¤È¤«ÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢À¾Â¼¤¬¡ÖÀé¤Á¤ã¤ó¤â¤¦ºÇ¸å¤ä¤Ê¤¢¡¢¤ªÃã²ñ¤·¤è¤¦¤ä¡×¤È¡£¤½¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¡¼¤ó¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¼¯»ùÅç¤Î¼¯²°´ðÃÏ¤Ë£µ·î¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤«¤é£³£°µ¡¡¢ÂçÊ¬¸©¤Îº´Çì¹Ò¶õÂâ¤Ë¡¢´Ï¾å¹¶·âµ¡¡¢´Ï¾åÇú·âµ¡¤Ë¤Î¤ë¤Î¤Ë£¶£°¿Í¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Êµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡£
Àé¾¯°Ó¤Ë¤Ï¡ÖÂÔµ¡Ì¿Îá¡×¤¬½Ð¤¿
¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢¡ÖÀé¾¯°Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ÂâÄ¹¤Î¤È¤³¤í¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖÂÔµ¡Ì¿Îá¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²¿¤Ç¡©¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÌ¿Îá¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¾å¤«¤é¤ÎÌ¿Îá¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡££³¡Á£´Æü¤Þ¤Æ¤Ð¤Þ¤¿²¿¤«Íè¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤È¸À¤¨¤Ð·³Ï¢°ãÈ¿¤À¡×¤È¡£
¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡££±£¹£´£µÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ£²£°Ç¯¡Ë£µ·î¤Î½é¤á¤«¤é½Ð¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤Ï£µ·î£²£±Æü¡¢¥Ï¥¿¥ª¥è¥·¥«¥²¤¬ºÇ½é¤Ë¡¢£´·î£²£¹Æü¤Ë½Ð¤¿¡£»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤¬¡£¤ß¤ó¤ÊÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï£³Æü¸å¤Ë¾¾»³¤Î´ðÃÏ¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¡¢´ðÃÏ¤Ç¼¡¤Îµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±Ç¯´Ö¤ÏÀäÂÐ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡Ì©Ì¿Îá¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÆîÊýÊýÌÌ¤Ë¤¤¤ë¹â´±¤¿¤Á¤ò¡¢°ËÃ°¤È¤«¡¢·ÖÃÓ¤Ë¤¢¤ëÎ¦·³´ðÃÏ¤Ë¡¢Âç·¿µ¡¤Ë»ÊÎá´±¤¿¤Á¤ò4¡¢5¿Í¾è¤»¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤¤¤È¤¤¤¦µ¡Ì©Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¡¢¤½¤Î¤³¤í¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ï¤¿¤·¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉü°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
80Ç¯ØÏØÃ¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤º
²È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢³¤·³·³¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ØÏØÃ¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é£¸£°Ç¯´ÖØÏØÃ¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤º¡¢»ä¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤â¤½¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤¬»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ß¤Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÀé¤è¡¢¤ªÁ°»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Î¤ªÃã¤Ç¡¢Éð¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤ÉÊ¸¤Ç¤ä¤ì¡¢Ê¸¤Ç¾¡¤Æ¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÃæ¤ÇÉð¤ÏÉé¤±¤¿¡£³Î¤«¤ËÉé¤±¤¿¡£¤Ç¤âÊ¸¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¤¬¤Ê¤¤¡£Àé¤è¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¾¡¤Æ¤è¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤è¡£