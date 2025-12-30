ことし開催され大好評だった大阪・関西万博。その“夢の跡”はいま、どうなっているのか。そして、これからどうなっていくのか。12月、久しぶりに夢洲に行ってきました。

【写真を見る】閉幕から2か月 ｢大阪･関西万博｣"跡地"に行ってみた 今どうなっている？そしてこれからどうなる？【大石が聞く】

（大石邦彦アンカーマン 12月19日）

「ことしを象徴する場所のひとつ、大阪・関西万博の会場に来ています。取材で何度も訪れました。いま私がいるのが東ゲートの入り口付近です。東ゲートには朝早くから多くの人が並びましたよね」

（大石 10月13日 万博最終日）

「さあ、今ゲートが開きました。万博最終日、朝8時40分。競馬場のサラブレットのように皆さんゲートオープンして走り出した！」



Ｑ.どちらのパビリオン？

（来場者）

「ルクセンブルク」

「サウジアラビア」

184日間で約2500万人が訪れた万博。10月の閉幕から2か月が経ち、会場では今、クレーンなどによる解体工事が急ピッチで進められていました。

鉄骨むき出しの「大阪ヘルスケアパビリオン」

全パビリオンの中で2番目の大きさを誇った大阪ヘルスケアパビリオン。



（大阪ヘルスケアパビリオン 福田篤弘さん）

Q.ここは水が張ってあった場所ですね。

「そうですね、木の板の上に水が張ってあった。ステージになっていた部分です」

（大石）

「あの華やかなステージが今は見る影もないですね。水があった場所には撤去された木材が山積みになっています」

鳥の巣をイメージした形が特徴だった大阪ヘルスケアパビリオン。400を超える大阪の企業が最先端の技術を展示し、前の大阪万博にも出てきた人間洗濯機の最新版も注目を集めました。いま、パビリオンの中は…。



（大石）

「鉄骨がむき出し。ここがエントランス。このらせん階段が1つのシンボルでしたよね。らせん階段も木で覆われていましたけれど、それがもうなくなっています」



DNAの二重らせんをモチーフにした柱がかろうじて残っていますが、あの賑わいの名残りは消えつつあります。

博覧会協会は来年4月までに解体を終え、土地を返還するよう各パビリオンに求めていて、2028年2月までに更地にし、大阪市に返還するということです。



（大阪ヘルスケアパビリオン 福田篤弘さん）

「皆さんに『良かったよ』と言ってもらえたのがすごくうれしかった。ようやく『お疲れさま』という感じで解体させていただいている。気持ち的にはうれしいような悲しいような」

万博のシンボル “大屋根リング” 解体始まる

そして、万博のシンボル、大屋根リングは現在…。



（大石）

「改めて見るとデカいですね。大屋根リングですよ。何回もこの上を歩きました。遊歩道として使わせていただきました。そして、真夏の暑い日は、強い日差しを遮るためにここを日よけとして使いました。この下で何度も涼みましたよ」



大屋根リングも今月から解体作業が始まっています。保存が決まっている北東部分約200メートルを除き、2027年8月までに撤去を終える予定です。

（大石）

「アメリカパビリオンとか、フランスパビリオンとか、どうなっていたのかもうわからないぐらい」



リングの内側、海外パビリオンは撮影できませんでしたが、こちらも解体は急ピッチで進んでいました。

市役所へお引っ越し 衰えぬ「ミャクミャク」人気

撮影スポットで人気だった、巨大なミャクミャク像は…



（大石）

「人垣ができていますよ、皆さん記念撮影しています。その向こうにいるのはミャクミャクですよ。ここどこかというと大阪市役所です。市役所がちょっとした観光地になっています」



市役所の正面玄関前にお引越し。期間限定でサンタクロースに変身しています。万博後も衰えしらずのミャクミャク人気です。

「万博にいけなかった友人に…」 スタンプは最大4時間待ちも

さらに人気だったのが。



（大石）

「こちら同じ大阪市役所なんですが、外にまで行列ができています。中にも列できています。ものすごい人」



行列の先にあるのはスタンプ。会期中パビリオンにあった8種類のスタンプが設置され、週末には最大4時間待ちになるほどの人気。

（16回万博に行った人）

Q.スタンプはついでに押しに来た？

「いえ、これを目的に」

「これです、オランダパビリオン。オランダパビリオンはどうしても入れなくて、何回行っても並ぶこともできなかった」

なんと、千葉県から夜行バスで来た人も。



（千葉から夜行バスで大阪へ）

「万博に行けなかった友人や家族に、年賀状でこれを送りたい」

Q.押してみて、どう？

「うれしくて、うれしくて、うれしくて、うれしいです！」

万博の“夢”の跡 閉幕後に直接訪れる人も…

そして、こんな場所にも万博を惜しむ人々が。



（女性）

Q.何をしにこちらに？

「跡地を見に来た。もう少し近くへ入って見られるのかと思っていた。こんなに工事していると思っていなくて」



万博のために作られた、地下鉄夢洲駅。

駅を出たところから、バリケードが張られています。万博に行けなかったという女性は、開催中の賑わいに想いを馳せます。



（女性）

「やっぱりすごいなと思います。遠くからですけどね、これだけの建物建てるには相当期間がかかっただろうな」

これからの夢洲はどうなる？

この夢洲は今後、どうなるのか。大阪府の吉村知事は。



（大阪府・吉村洋文知事 ことし1月）

「圧倒的な非日常空間・国際観光拠点。広い意味でのエンターテインメント空間を夢洲で展開したい」



大阪では、夢洲を3つのエリアに分けて開発する計画で、万博会場の跡地には商業施設やホテル、サーキット場などの構想がありますが、具体案は固まっていません。

しかし、万博スタート後すぐに開発が始まったところも…。



（大石）

「こんな光景初めて見ましたよ。キリンが何頭もいるかのよう。広大な敷地でクレーンが数十機稼働しています。ここはカジノなどの、統合型リゾート施設の予定地です」



4月から建設が進むのは、2030年開業予定の統合型リゾート・IR。初期投資額は1兆5000億円。良くも悪くも、注目を集めている国内初のカジノもあります。

賛否分かれる再開発…大阪の人は

こうした夢洲の再開発について、大阪の街の人は…。



（女性）

「カジノには行かないかな」

（女性）

「治安が悪くなりそう。色んな人が来て…」



（男性）

「個人的には、どんどん造ってもらっていいと思う。なぜ日本にカジノがないのか、不思議なくらいで。大阪に人が来るようになるのは、非常にいいこと」

「万博は大成功…」関西経済を代表する人物に聞く

万博は「大」のつく成功だった、と語るのは、関西の経済界を代表する大阪商工会議所の鳥井信吾会頭。今回、お話を伺うと。



（大阪商工会議所・鳥井信吾会頭）

Q.カジノは富裕層向けの場所になるのでは？

「富裕層だけじゃない。カジノは、お金を落としてもらわないといけない。基本的には、ラスベガスのようなカジノを、MGMは目指しているでしょうから、富裕層向けにはならない。そんなことしたら、2000万人も人来ませんよ」

大阪・関西万博で、かつてないほどの賑わいをみせた夢洲。ここがどのような場所に生まれ変わっていくのか、今後も目が離せません！