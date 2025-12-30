◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)

混合ダブルスで松山奈未選手と緑川大輝選手ペアが11月5日にペア発表後、初の大会で古賀輝＆齋藤夏ペアに2-0（21-12、21-16）で勝利し、決勝に駒を進めました。

緑川選手は「1ゲーム目最初リードされてミスがあったのかなと思いましたが、そこからしっかりと追いついて逆転して自分たちの攻撃の形を模索して攻撃に転じられたのでよかった」とし、松山選手も「昨日よりもよく、コンビネーションで1点取る場面が多かったので昨日よりも成長できたし明日へつなげていきたい」と話しました。

ペアを組んでわずか2か月と日が浅い緑川・松山ペア。緑川選手は「まだペアとしての完成度は全然まだまだだと思うのでしっかり模索しながら、ミスも少なくやっていけたら、そしてその先で優勝出来たらといいかなと」と優勝へ意気込みます。

松山選手は「ここまで来られたことが自分自身でも驚いてますし、うれしいんですけど、明日もう1回試合ができるというところに感謝して、相手に力を借りながら自分も学んでいければと思います」と語ります。

また、「全日本総合を通して悪い自分が出る。今日は前に行けたり自分のプレーができたと思うが、波があって女子ダブルスとのギャップについていけないところがあるんですけど、日に日に成長出来てると思いますし、パートナーに助けてもらいながら勝って成長できてるのは一番いい。やっとスタートラインに立てたところのなので、ここからいろんな壁にぶつかると思うが、その壁を越えて行ければと思います」とコメントしました。

決勝は“ワタガシ”ペアとしてパリ五輪混合ダブルス銅メダルの渡辺勇大選手と田口真彩選手ペアと対戦となります。