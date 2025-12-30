本日の予定【経済指標】
【トルコ】
雇用統計（11月）16:00
予想 N/A 前回 8.5%（失業率)
【スイス】
KOFスイス先行指数（12月）17:00
予想 101.5 前回 101.7（KOFスイス先行指数)
【ブラジル】
雇用統計（11月）21:00
予想 5.4% 前回 5.4%（失業率)
【米国】
住宅価格指数（10月）23:00
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（10月）23:00
予想 1.1% 前回 1.36%（前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（12月）23:45
予想 39.3 前回 36.3（シカゴ購買部協会景気指数)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
