日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の5万380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
51736.00円 ボリンジャーバンド3σ
51215.20円 ボリンジャーバンド2σ
50694.40円 ボリンジャーバンド1σ
50526.92円 29日日経平均株価現物終値
50488.00円 5日移動平均
50380.00円 30日夜間取引終値
50173.60円 25日移動平均
49820.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49820.00円 一目均衡表・転換線
49652.80円 ボリンジャーバンド-1σ
49600.00円 一目均衡表・基準線
49132.00円 ボリンジャーバンド2σ
48787.73円 75日移動平均
48611.20円 ボリンジャーバンド3σ
47645.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42439.90円 200日移動平均
株探ニュース
