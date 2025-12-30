　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の5万380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

51736.00円　　ボリンジャーバンド3σ
51215.20円　　ボリンジャーバンド2σ
50694.40円　　ボリンジャーバンド1σ
50526.92円　　29日日経平均株価現物終値
50488.00円　　5日移動平均
50380.00円　　30日夜間取引終値
50173.60円　　25日移動平均
49820.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49820.00円　　一目均衡表・転換線
49652.80円　　ボリンジャーバンド-1σ
49600.00円　　一目均衡表・基準線
49132.00円　　ボリンジャーバンド2σ
48787.73円　　75日移動平均
48611.20円　　ボリンジャーバンド3σ
47645.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42439.90円　　200日移動平均


