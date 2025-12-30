　30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.5ポイント安の3424ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3481.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3450.24ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3426.52ポイント　　29日TOPIX現物終値
3424.00ポイント　　30日夜間取引終値
3421.80ポイント　　5日移動平均
3419.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3392.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3388.54ポイント　　25日移動平均
3357.69ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3356.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3326.84ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3295.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3290.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3283.32ポイント　　75日移動平均
3225.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2984.15ポイント　　200日移動平均


