TOPIX先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.5ポイント安の3424ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3481.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
3450.24ポイント ボリンジャーバンド2σ
3426.52ポイント 29日TOPIX現物終値
3424.00ポイント 30日夜間取引終値
3421.80ポイント 5日移動平均
3419.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3392.75ポイント 一目均衡表・転換線
3388.54ポイント 25日移動平均
3357.69ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3356.25ポイント 一目均衡表・基準線
3326.84ポイント ボリンジャーバンド2σ
3295.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
3290.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3283.32ポイント 75日移動平均
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2984.15ポイント 200日移動平均
株探ニュース
