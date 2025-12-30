グロース先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の672ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
724.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.89ポイント 200日移動平均
709.51ポイント 75日移動平均
708.97ポイント ボリンジャーバンド3σ
696.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
695.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
682.54ポイント 29日東証グロース市場250指数現物終値
681.87ポイント ボリンジャーバンド1σ
674.80ポイント 5日移動平均
672.00ポイント 30日夜間取引終値
668.32ポイント 25日移動平均
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
656.50ポイント 一目均衡表・転換線
654.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ
641.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
627.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
724.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.89ポイント 200日移動平均
709.51ポイント 75日移動平均
708.97ポイント ボリンジャーバンド3σ
696.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
695.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
682.54ポイント 29日東証グロース市場250指数現物終値
681.87ポイント ボリンジャーバンド1σ
674.80ポイント 5日移動平均
672.00ポイント 30日夜間取引終値
668.32ポイント 25日移動平均
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
656.50ポイント 一目均衡表・転換線
654.77ポイント ボリンジャーバンド-1σ
641.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
627.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース