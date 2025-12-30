　30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の672ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

724.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.89ポイント　　200日移動平均
709.51ポイント　　75日移動平均
708.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
696.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
695.42ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
682.54ポイント　　29日東証グロース市場250指数現物終値
681.87ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
674.80ポイント　　5日移動平均
672.00ポイント　　30日夜間取引終値
668.32ポイント　　25日移動平均
664.00ポイント　　一目均衡表・基準線
656.50ポイント　　一目均衡表・転換線
654.77ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
641.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
627.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


