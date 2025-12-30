◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。2回戦に進出するチームが出そろいました。

各地でゴールラッシュが見られた1回戦。鹿島学園(茨城)と大津(熊本)は7得点、尚志(福島)は6得点、帝京長岡(新潟)と青森山田(青森)は5得点をあげ、2回戦へ駒を進めています。

PK戦での決着は2試合。山梨学院(山梨)は1年生GKの石井那樹選手の活躍で勝利しました。奈良育英(奈良)は後半アディショナルタイムに追いつかれましたが、6人目までもつれたPK戦を制して1回戦を突破しています。

2回戦は31日に開催。高川学園(山口)vs帝京長岡、青森山田vs大津などの好カードが組まれているほか、前回大会王者の前橋育英(群馬)をはじめとするシード校も登場します。

▽1回戦結果徳島市立(徳島) 4-1 早稲田実業(東京B)尚志(福島) 6-0 高松商(香川)山梨学院(山梨) 0-0(PK6-5) 京都橘(京都)高川学園(山口) 3-0 福井商(福井)帝京長岡(新潟) 5-0 大社(島根)広島皆実(広島) 2-1 専大北上(岩手)水口(滋賀) 1-0 上田西(長野)聖和学園(宮城) 3-0 那覇西(沖縄)興國(大阪) 2-0 帝京大可児(岐阜)浜松開誠館(静岡) 2-0 九州文化学園(長崎)金沢学院大附(石川) 2-1 日章学園(宮崎)鹿島学園(茨城) 7-0 新田(愛媛)青森山田(青森) 5-0 初芝橋本(和歌山)大津(熊本) 7-1 北海(北海道)奈良育英(奈良) 2-2(PK3-2) 矢板中央(栃木)大分鶴崎(大分) 3-1 山形明正(山形)