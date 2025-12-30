結成5周年を迎えた5人組アイドルグループ「.BPM（ドットビーピーエム）」が、待望の1stアルバム「The .BPM WONDER」』をリリースした。初期メンバーとしてグループの看板を背負い続けてきた高任芹奈が、スポニチ東京本社でのインタビューに応じ、5年間の軌跡と本作に込めた“届けたい”という強い思いを語った。（「推し面」取材班）

「5年目にして、ようやくという感じです」。

開口一番、実感を込めてそう口にした。ファンから「アルバムを待っているよ」と声をかけられ続けた日々。その期待に応えられる喜びと、初めての挑戦への高揚感が入り混じる。全12曲が収録された本作は、単なる楽曲集ではない。常に「最新が最高」を更新し続けてきた5年間のボイスログでもある。「以前の自分は少し幼い声をしていたな、とか。当時の表現との再会があるのも、この1枚の面白さですね」と、自身の成長をかみ締めるように振り返る。

アルバムの核として位置づけるのが、疾走感あふれるロックナンバー「Black Rose」だ。この曲には、きらびやかなステージに立つ少女たちが抱える「光と影」が投影されている。

「現代のアイドルは尊い仕事である一方で、裏側では思いが伝わらなかったり、思い通りにならなかったりする苦しみもある。5年間やってきた私たちだからこそ込められる感情があるんです」。

イントロが鳴り響いた瞬間、スイッチが入る。憑依型と称される圧巻のパフォーマンスの根底にあるのは、歌詞にも綴られた「清く正しく凛と咲き誇れ」という矜持だ。苦悩すらも表現の糧に変え、泥臭く咲き続ける。それこそがグループを支え続けてきた最古参の生き様そのものといえる。

一方で、.BPMの代名詞ともいえるコミカルな中毒性も健在だ。代表曲「Boom Boom Bee」は、一度聴けば耳から離れない、まさに中毒性たっぷりの一曲。ライブでは初見の観客をも巻き込み、中には「ぐずっていた子供が聴くと、いい子になって寝てしまう」という都市伝説のような逸話まであるという。この不思議な現象に「ライブでは無意識に魔法をかけちゃっているかもしれませんね」と、いたずらっぽくほほ笑んだ。

そんなにぎやかな楽曲の裏側で、新曲「アネモネと蒼い鳥」では、ファン一人ひとりの目を見つめるような切実さを歌い上げる。

「『もう一度あなたの隣に咲きたい』というパートには、本当に強い気持ちを込めています。どうにか届けたい、という思いを全力で表現しました」。

酸いも甘いもかみ締めた5年という月日。アルバムという一つの到達点に立ちながらも、視線はすでに次なるステージを捉えている。「届けていく」という信念がこの先も多くのファンの心を揺さぶり続けていく。