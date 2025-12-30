◇NPBジュニアトーナメント2025 阪神Jr. 6-4 ソフトバンクJr.（29日、神宮球場）

NPBジュニアトーナメントの決勝戦が29日に行われ、阪神Jr.が3年ぶり2度目の優勝を手にしました。

全国から選抜された小学校5、6年生が特別チームを結成し頂点を争う「NPBジュニアトーナメント」。今大会はNPB12球団とオイシックス新潟、くふうハヤテ、ルートインBCリーグ、四国アイランドリーグによる16チームが編成され、試合に臨みました。

予選グループと決勝トーナメントを勝ち抜いた決勝カードは、今年の日本シリーズと同じく阪神Jr.とソフトバンクJr.による対戦に。初回から2アウト満塁の好機をつくった阪神が幸先よく1点を先制します。しかし、その裏には守備の乱れから2失点。すぐさまソフトバンクの逆転を許します。それでも2回にはソフトバンクにもミスが生まれ、再び阪神がリード。シーソーゲームの展開となります。

さらに2回裏からは乱打戦の展開に。ソフトバンク・信樂隼大朗選手が同点弾を放つと、3回には阪神の増田湧心選手・藤本理暉選手が2者連続ホームランで勝ち越し。5回にはソフトバンク・石光奏都選手のホームランで1点差に迫るも、最終6回には阪神・山本怜唯選手が今大会3本目となるホームランを放ち、試合を決定付けました。

山本選手は5試合で6安打、3本塁打、7打点、打率.429をマーク。最優秀選手賞も獲得しています。