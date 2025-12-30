¡ã2025Ç¯¤Ë·ëº§È¯É½¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¡ä¡ÈÄ«¥É¥é¡É ¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬4¿Í¤â¡ª¡¡STARTO¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥é¥Ã¥·¥å
¡¡2025Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¤â·ëº§¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢·Ý¿Í¡¢À¼Í¥¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¹¬¤»Êó¹ð¡É¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Î1Ç¯¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·î¤´¤È¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¤Ê·ëº§È¯É½¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ëÂ¿¿ô¡ª¡¡2025Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤ò¥¤¥Ã¥¸«
¡¡1·î¤Ë¤Ï½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø°ËÆ£º»è½¤Îsaireek channel¡Ù¤Ç¡¢·àºî²È¡¦Ë©ÍéÎµÂÀ»á¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£Æ±·î¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤¬¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¼íÌîÉñ»Ò¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ò¤Þ¤¿¤°¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡2·î¤Ë¤Ï¡ÖSUPER EIGHT¡×¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤¬Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢·ëº§¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¤Î´î¤Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²¹¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦äªÈþÏÂ»Ò¤¬°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡¢2¿Í¤Î²º¤ä¤«¤Ê´Ø·¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬Ä¾É®Ê¸½ñ¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÈ¯É½¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤â°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â½Õ¤ÎµÈÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬»á¤È¡È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§¡É¤ò¸øÉ½¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¦¾®Æ½±ÑÆó¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DF¡¦Ã«¸ý¾´¸ç¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡7·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ç¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Èà¤é¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÊó¹ð¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬ÅÅ·â·ëº§¡£À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·îËö¤Ë¤Ï½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤È¡¢¸µBE¡§FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£Âè1»ÒÇ¥¿±¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢9·î¤Ë¤Ï½Ð»ºÊó¹ð¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¡¦ÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë2¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ï¡¢À¼Í¥³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤È½ËÊ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¤ÏSUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤â°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¥°¥ë¡¼¥×2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼ÔÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡11·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜ»þÀ¸¤È¡¢¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡Ë¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£SNS¤Ç¤ÎÆ±»þÊó¹ð¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡12·î¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦ÇÈÎÜ¤ÈÇÐÍ¥¡¦¹â¿ù¿¿Ãè¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÇÈÎÜ¤ÎµÈÊó¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¡Ë¡¢¼ñÎ¤¡Ê¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ÇÈÎÜ¤Ç4¿ÍÌÜ¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óº§¡É¤È¤Ê¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
